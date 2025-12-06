Βηθλεέμ: Γιορτάζουν Χριστούγεννα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα – «Ήταν δύο δύσκολα χρόνια σιωπής»

Για δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, όλοι οι δημόσιοι εορτασμοί για τα Χριστούγεννα ακυρώθηκαν στη Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ωστόσο, μετά την πρόσφατη εκεχειρία, η πόλη αποφάσισε ότι φέτος οι εορτασμοί να επιστρέψουν, με χαρακτηριστικό συμβολισμό το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου μπροστά από την ιστορική εκκλησία της Γέννησης, σύμφωνα με το BBC.

«Ήταν δύο δύσκολα χρόνια σιωπής. Χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς δουλειές, χωρίς εργασία» λέει ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ, Μαχέρ Κανάουατι. «Ζούμε από τον τουρισμό και αυτός είχε πέσει στο μηδέν».

Ο δήμαρχος αναγνωρίζει ότι η ιδέα να επαναληφθούν οι εορτασμοί δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις: «Κάποιοι μπορεί να πουν ότι δεν είναι σωστό και άλλοι ότι είναι σωστό» είπε ο κ. Κανάουατι. «Αλλά βαθιά μέσα στην καρδιά μου, ένιωσα ότι αυτό ήταν το σωστό να κάνουμε, γιατί τα Χριστούγεννα δεν πρέπει ποτέ να σταματούν ή να ακυρώνονται. Είναι το φως της ελπίδας για εμάς».

Οι ντόπιοι – τόσο χριστιανοί όσο και μουσουλμάνοι – πόζαραν για selfies μπροστά από το δέντρο, το οποίο είναι διακοσμημένο με κόκκινες και χρυσές μπάλες.