Ανησυχητικό δόγμα Χέγκσεθ: Τέλος στον «ουτοπικό ιδεαλισμό» των ΗΠΑ – Στροφή σε «σκληρό ρεαλισμό» και «στρατιωτική ισχύ»

Σε ομιλία του στο Reagan Defense Forum, ο Πιτ Χέγκσεθ άσκησε έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική που ακολούθησαν οι ΗΠΑ μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, κατηγορώντας προηγούμενους προέδρους και στρατιωτικούς ηγέτες για επιλογές που, όπως είπε, αποδυνάμωσαν τη χώρα.

«Τέλος στον ιδεαλιστικό ουτοπισμό. Ώρα για σκληρό ρεαλισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας παρουσίασε μια νέα στρατηγική, σύμφωνα με την οποία οι μεγάλες δυνάμεις θα αναγνωρίζουν μεταξύ τους «ζώνες επιρροής»: η Κίνα στον Ειρηνικό, οι ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο και η Ευρώπη ως αυτοτελής χώρος. Στη Ρωσία αναφέρθηκε μόνο επιφανειακά.

Ο Χέγκσεθ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ασχολούνται πλέον με «εξαγωγή δημοκρατίας» και αλλαγές καθεστώτων, ούτε με μακροχρόνιες στρατιωτικές επεμβάσεις χωρίς σαφή στόχο. Δήλωσε ότι η χώρα του θα σταματήσει να εμπλέκεται σε «αόριστους πολέμους» και σε αποτυχημένα σχέδια «χτισίματος εθνών».

Έμφαση στα σύνορα και στη «γειτονιά» των ΗΠΑ

Κομβικό σημείο της νέας στρατηγικής είναι η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας κοντά στα σύνορα και στο δυτικό ημισφαίριο. Ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα έχει πιο ενεργό ρόλο στην επιτήρηση των συνόρων με το Μεξικό, αλλά και στις επιχειρήσεις στην Καραϊβική.

Τους τελευταίους μήνες, αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει περισσότερα από 20 μικρά σκάφη που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά, με περίπου 80 νεκρούς. Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά των «ναρκο-τρομοκρατών», όμως βουλευτές και ειδικοί έχουν εκφράσει σοβαρές αντιρρήσεις για τη νομιμότητα αυτών των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ εμφανίστηκε πιο ήπιος απέναντι στην Κίνα σε σχέση με προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις. Δήλωσε ότι στόχος είναι οι «σταθερές και σεβαστές σχέσεις» με το Πεκίνο, ενώ αναγνώρισε την ταχεία στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους συμμάχους των ΗΠΑ, λέγοντας ότι χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία και η Νότια Κορέα αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες, κάτι που – όπως είπε – πρέπει να κάνουν όλοι. «Οι σύμμαχοι δεν είναι παιδιά», τόνισε, προσθέτοντας ότι κάθε χώρα πρέπει να αναλαμβάνει το βάρος της άμυνάς της.

