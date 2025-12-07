Μπέττυ Μαγγίρα για «I love Σου Κου»: «Aνέχτηκα συνεργασίες και ανθρώπους που δεν έπρεπε»

Για τις τηλεοπτικές της συνεργασίες της, αλλά και για τις εμπειρίες που αποκόμισε μίλησε η Μπέττυ Μαγγίρα στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

«Έχω πάει πολλές προτάσεις σε κανάλια, αλλά κανείς δεν τολμάει, δυστυχώς. Είναι ένας λόγος που παίρνει την κατρακύλα. Στην ΕΡΤ δεν έκανα εγώ την πρόταση, με φώναξαν, τη φτιάξαμε έως ότου ναυάγησε. Δεν θα εξηγήσω εγώ το γιατί, λυπάμαι το χρόνο και τον κόπο μου, αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Όταν φωνάζεις εμένα, με φωνάζεις για συγκεκριμένο λόγο, όχι για να είμαι διεκπεραιωτική. Ξέρεις τι παίρνεις και από τη στιγμή που το ξέρεις, άσε με να στο δώσω. Αν δεν θες, μην με φωνάζεις».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια και performer αναφέρθηκε σε συνεργασίες που ανέχτηκε στο παρελθόν, παρότι δεν την ικανοποιούσαν.

«Βλέποντας τα χρόνια, ανέχτηκα συνεργασίες και ανθρώπους που δεν έπρεπε να δεχτώ. Μπορεί να μην ήθελα και να ήθελε το κανάλι προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό και να βάλει κάποιον άνθρωπο που προωθεί. Στην τελική θα το πληρώσουμε όλοι, πρώτα και καλύτερα εγώ, αν και δεν θεωρώ ότι σε αγγίζει ατομικά. Συνολικά θα χάσει το αποτέλεσμα όταν φέρεις έναν άνθρωπο που δεν το αξίζει. Αυτό έγινε και στο I Love ΣουΚου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε για τη συνεργασία της με τη Μαρινέλλα, που της άφησε ένα βαθύ αποτύπωμα. «Μου είπε πως, αν δεν σεβαστείς εσύ τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν θα σε σεβαστεί κανένας. Χαίρομαι που το βίωσα δίπλα της και συγκινούμαι. Αυτή η γυναίκα ήταν δώρο Θεού, καλλιτεχνάρα», είπε για τη σπουδαία τραγουδίστρια.

Τέλος, η παρουσιάστρια μίλησε για την εμπειρία της στον ΑΝΤ1 και ξεκαθάρισε πως δεν την ενδιαφέρει να επιστρέψει, ούτε θα δεχόταν πρόταση για πρωινή εκπομπή τα Σαββατοκύριακα: «Η ζώνη στον ΑΝΤ1 ήταν κενή έξι χρόνια. Από τη στιγμή που με πήραν έπρεπε να μου δώσουν χρόνο. Τώρα δεν με ενδιαφέρει να επιστρέψω, με τις θεματολογίες που υπάρχουν σήμερα, δεν ταιριάζω».

