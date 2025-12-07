search
Ένας «φίλος» ήρθε απόψε απ τα παλιά

07.12.2025 09:23
Αν κάτι ικανοποιεί την κυβέρνηση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», πέραν της αναταραχής που προκαλεί στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, είναι ότι επέτρεψε στον Γιώργο Κατρούγκαλο να κάνει την επανεμφάνισή του.

Μιλώντας σε διάφορα ΜΜΕ ο πρώην υπουργός, το όνομα του οποίου έχει ταυτιστεί με τον νόμο για το ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών, που είχε προκαλέσει τεράστια ζημιά στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, δηλώνει ότι τα όσα γράφει για αυτόν ο Ά. Τσίπρας είναι σωστά και δίκαια (παρότι στις εκλογές του 2023 τον εξαίρεσε από τα ψηφοδέλτια του κόμματος, όταν επέμεινε να στηρίζει τον νόμο του).

Ρωτήσαμε αρμοδίως διάφορα στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ πώς βλέπουν την όλη κατάσταση και η απάντηση που λάβαμε ήταν αναμενόμενη: «Μακάρι να συνεχίσει να μιλάει ο Κατρούγκαλος και να λέει ότι ο Τσίπρας υπερασπίζεται τον νόμο του», μας είπε χαρακτηριστικά ένα εξ αυτών. «Κάθε φορά που αναφέρεται ο νόμος αυτός, κερδίζουμε μία μονάδα», συμπλήρωσε, προφανώς καθ’ υπερβολή. Πάντως, για να το πούμε απλά, η επανεμφάνιση Κατρούγκαλου «δεν χαλάει» καθόλου την κυβέρνηση.

