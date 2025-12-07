Ο Νετανιάχου πάει στον Τραμπ για τη Γάζα, με το μυαλό στη… προεδρική χάρη – Ο Λευκός Οίκος θα τον πιέσει για παραχωρήσεις στην Αίγυπτο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η δεύτερη φάση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά, εφιστώντας την προσοχή σε αρκετά σημαντικά ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της ανάπτυξης της πολυεθνικής δύναμης ασφάλειας.

Ο Νετανιάχου, μιλώντας στους δημοσιογράφους μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι θα διεξάγει σημαντικές συζητήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη του μήνα, σχετικά με τη διασφάλιση επίτευξης της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης.

Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι εστίασαν περισσότερο σε ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί την επικαιρότητα στο Ισραήλ, παρά στον πόλεμο. Ρώτησαν τον Νετανιάχου για την προεδρική χάρη που ζήτησε από τον Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος απάντησε εντελώς διπλωματικά στο αίτημα του πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου είπε πως ελπίζει πως θα του απονεμηθεί χάρη για να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του και όχι να βρίσκεται στα δικαστήρια λόγω της υπόθεσης διαφθοράς σε βάρος του, ενώ σε άλλη ερώτηση για το αν προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική ζωή στην περίπτωση που του απονεμηθεί προεδρική χάρη, ο Νετανιάχου απάντησε μονολεκτικά «όχι», ξεκαθαρίζοντας πως θα παραμείνει στη πολιτική και θα διεκδικήσει κι άλλη θητεία στις επόμενες εκλογές.

Το να αποσυρθεί από την πολιτική είναι κάτι που ζητούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ωστόσο ο Νετανιάχου δεν σκοπεύει να αφήσει έτσι εύκολα τον πρωθυπουργικό «θώκο».

Πηγές Λευκού Οίκου: Ο «Μπίμπι» πρέπει να κάνει παραχωρήσεις

Οσον αφορά την επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου, πηγές του Axios από τον Λευκό Οίκο αναφέρουν πως επιδιώκουν να γίνει μια σύνοδος κορυφής με τον Ισραηλινό ηγέτη και τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με σκοπό να βελτιωθούν οι σχέσεις τους, οι οποίες έπαψαν λόγω της Γάζας. Το δημοσίευμα, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια ισραηλινή πηγή, αναφέρει ότι η κίνηση της Ουάσιγκτον αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των ΗΠΑ για τη βελτίωση των δεσμών του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο.

Ωστόσο, το Ισραήλ θα πρέπει να κάνει μια σειρά από παραχωρήσεις στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής μιας στρατηγικής συμφωνίας φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να πείσει τον Σίσι για τη συνάντηση, αναφέρει το Axios.

«Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για το Ισραήλ. Η πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο θα δημιουργήσει αλληλεξάρτηση, θα φέρει τις χώρες πιο κοντά, θα δημιουργήσει μια θερμότερη ειρήνη και θα αποτρέψει τον πόλεμο», τόνισε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι έχει περισσότερα να προσφέρει από το να ενεργεί απλώς ως αντίπαλος στο Ιράν.

«Αυτό που είπαμε στον ”Μπίμπι” (σ.σ Νετανιάχου) είναι ότι πρέπει να το γυρίσει (σ.σ την κατάσταση) σε μια ”θερμή ειρήνη” και στη συνέχεια να συνεργαστεί για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή. Αν λειτουργήσει με την Αίγυπτο, μπορούμε τότε να κάνουμε το ίδιο με τη Συρία, τον Λίβανο και τη Σαουδική Αραβία», σημείωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

