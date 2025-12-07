search
07.12.2025 19:00

Το ναυάγιο του «Ηράκλειον» και όσα άλλαξε: Η ανάρτηση Κολυδά για την τραγωδία της Φαλκονέρας

Την Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, συμπληρώνονται 59 χρόνια από την μαύρη επέτειο του ναυαγίου του πλοίου «Ηράκλειο» ανοιχτά της Φαλκονέρας.

Ενα ναυάγιο που εκτιμάται ότι έστειλε στο βυθό εκατοντάδες ανθρώπους εκείνη τη νύχτα του 1966, χωρίς ακόμη και σήμερα να υπάρχει επίσημη ακριβής καταγραφή, πέραν των 47 επιζώντων.

Για την ημέρα εκείνη, που σημάδεψε για πάντα την ελληνική ναυσιπλοΐα, μαζί με το Σάμινα αρκετά χρόνια μετά, έκανε μια ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Το επιβατηγό–οχηματαγωγό Ηράκλειον χάνεται στα νερά της Φαλκονέρας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, παρασύροντας στον βυθό εκατοντάδες ανθρώπους. Το τραγικότερο ναυάγιο της μεταπολεμικής Ελλάδας δεν ήταν απλώς ένα ακόμη δυστύχημα. Ήταν ένα σοκ εθνικής κλίμακας που αποκάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο τα κενά, τις παραλείψεις και τις παγιωμένες νοοτροπίες στη ναυτιλιακή ασφάλεια της εποχής» αναφέρει στην ανάρτησή του.

«Από εκείνη τη νύχτα, τίποτα δεν έμεινε ίδιο. Το Ηράκλειον δεν σημάδεψε μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, σημάδεψε το ίδιο το ελληνικό κράτος και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη θαλάσσια μετακίνηση, την επιθεώρηση πλοίων, την ευθύνη των εταιρειών και την εκπαίδευση των πληρωμάτων. Ήταν το ναυάγιο που ανάγκασε την Ελλάδα να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να προχωρήσει σε αλλαγές που καθόρισαν ολόκληρη τη σύγχρονη ιστορία της ακτοπλοΐας.

Ένα ναυάγιο που πόνεσε, συγκλόνισε, αλλά τελικά λειτούργησε ως αφετηρία για μια νέα εποχή ασφαλέστερης ναυσιπλοΐας» πρόσθεσε στην δημοσίευση ενός πολύ ενδιαφέρον άρθρου που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του.

