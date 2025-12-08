Ανδρουλάκης: «Αξιόπιστα μέσα μεταφοράς, ασφαλείς δρόμους και υποδομές που σέβονται κάθε κάτοικο» (video)

Πλήρη αποτυχία στο κυκλοφοριακό καταλόγισε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση σχετικής επερώτησης του ΠΑΣΟΚ.

«Έξι χρόνια τώρα, η κυβέρνηση σπαταλά χρόνο και σπατάλησε και την εμβληματικότερη ευκαιρία: το Ταμείο Ανάκαμψης. Στον έβδομο χρόνο της θητείας σας προσπαθείτε να εκκινήσετε την ωρίμανση των κρίσιμων έργων, να ολοκληρώσετε μελέτες, αδειοδοτήσεις και να διασφαλίσετε χρηματοδοτικές πηγές. Όμως τα έργα σέρνονται», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επέκρινε το αρμόδιο υπουργείο για προχειρότητα.

«Καθυστερεί τις απαλλοτριώσεις και αυτές πληρώνονται από τους πολίτες με αποζημιώσεις ξανά και ξανά», είπε, παρουσιάζοντας τις προτάσεις που έχει επεξεργαστεί η Χαριλάου Τρικούπη για την επίλυση του κυκλοφοριακού.

«Έχουμε ολιστική προσέγγιση», είπε για να προσθέσει πως για το μεγάλο ζήτημα του Κηφισού, το ΠΑΣΟΚ εν αντιθέσει με τα ευχολόγια ΝΔ έχει άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, πρόκειται για παρεμβάσεις χαμηλού κόστους αλλά υψηλής αποτελεσματικότητας, αξιοποιώντας την τεχνολογία. Μεταξύ άλλων, πρότεινε την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας στις εισόδους του Κηφισού, ώστε να αποτρέπεται η υπερφόρτωση του δικτύου. Επίσης, την εφαρμογή δυναμικών όριων ταχύτητας στις λωρίδες, προσαρμοσμένα σε πραγματικό χρόνο στο φορτίο της κίνησης, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές μητροπόλεις και τη δημιουργία ενός έξυπνου μηχανισμού ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων, με σταθμούς επέμβασης ανά 4 χιλιόμετρα.

«Οφείλουμε να δώσουμε λύσεις για μια Αθήνα πιο ανθρώπινη, με αξιόπιστα μέσα μεταφοράς, ασφαλείς δρόμους και υποδομές που σέβονται κάθε κάτοικο», είπε.

Στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος απέρριψε την κριτική του ότι χάθηκαν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Τα νέα λεωφορεία που προμηθευτήκαμε προέκυψαν από χρήματα του ταμείου. Το 2024 ήρθαν τα πρώρα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία. Σήμερα πάνω από τα 2/3 του ενεργού στόλου έχουν ανανεωθεί», ανέφερε για να προσθέσει πως στόχος του υπουργείου για το 2027 είναι 1.600 νέα λεωφορεία.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ακόμη ότι έχουν γίνει προκηρύξεις για 300 θέσεις οδηγών λεωφορείων αλλά και αποφάσεις για να πάρουν αυξήσεις οι οδηγοί από το νέο χρόνο με τη μορφή μπόνους.

