LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 09:42

Μπέττυ Μαγγίρα: Συγκινημένη για τη Μαρινέλλα – «Με επέλεξε, με πήρε, με έβαλε δίπλα της σε ισάξιο ρόλο» (Video)

08.12.2025 09:42
maggira-new

Στη συνεργασία που είχε κατά το παρελθόν με τη Μαρινέλλα αναφέρθηκε η Μπέττυ Μαγγίρα, δηλώνοντας ευγνώμων που συνυπήρξε καλλιτεχνικά μαζί της.

Τόνισε δε, ότι εκείνη ήταν που της έμαθε να μη διαπραγματεύεται τις επαγγελματικές επιλογές της και να διεκδικεί αυτό που οραματίζεται για τη δουλειά της χωρίς συμβιβασμούς.

«Αποφάσισα αυτή τη στιγμή, από δω και πέρα στη ζωή μου, να μην κάνω καμία υποχώρηση ή παραχώρηση. Τίποτα. Ή θα με αφήσετε να κάνω αυτό που θέλω για να γίνει σωστά, ή ας κάτσω σπίτι μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μέχρι να έρθει αυτό που είναι να κάνω. Και να σου πω και κάτι; Αυτό μου το έμαθε πάρα πολύ καλά η Μαρινέλλα. Νιώθω πολύ ευλογημένη που δούλεψα με αυτή τη γυναίκα. Πάρα πολύ ευλογημένη» είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια δεν κατάφερε να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση, χαρακτηρίζοντας τη γνωριμία και τη συνεργασία της με τη σπουδαία ερμηνεύτρια ως «δώρο Θεού» για εκείνη.

«Μου έμαθε ότι αν δεν σεβαστείς εσύ πρώτη τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν θα σε σεβαστεί κανένας. Κανένας δεν θα σε σεβαστεί έτσι όπως πρέπει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το βίωσα αυτό δίπλα της. Πάρα πολύ. Και συγκινούμαι πάρα πολύ γι’ αυτό. Γιατί αυτή η γυναίκα είναι δώρο Θεού για μένα. Με επέλεξε, με πήρε, με έβαλε δίπλα της σε ισάξιο ρόλο. Αυτά τα πράγματα σου συμβαίνουν μια φορά στη ζωή σου. Και είχα την ευλογία να το ζήσω εγώ αυτό μαζί της. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και δεν ήταν μόνο ένα αυτό που έμαθα δίπλα της, ήταν μεγάλο σχολείο. Μεγάλη δασκάλα. Σε όλα. Την έβλεπες και μάθαινες. Ρούφαγες γνώση. Εννοείται ότι δεν το έχω βιώσει στην τηλεόραση. Μπορεί να μου έδωσαν χώρο αλλά με τις δικές τους προδιαγραφές. Ενώ η Μαρινέλλα όχι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

