Δίκη για δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τον 45χρονο κατηγορούμενο – «Ανθρωποκτονία κατά παραγγελία»

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για την εν ψυχρώ δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στις 2 Ιουλίου 2024 στο Νέο Ψυχικό ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

«Θεωρώ ότι οι ενδείξεις της προδικασίας που οδήγησαν στη σύλληψη, προφυλάκιση και παραπομπή των κατηγορουμένων έχουν μετατραπεί σε ακλόνητες αποδείξεις και ουδένα πειστικό ισχυρισμό και επιχείρημα μπορούν να να αντιτάξουν. Πρόκειται για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία έναντι άγνωστης αμοιβής με την αγαστή συνεργασία των δύο κατηγορουμένων».

Παράλληλα η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης από τις αρχές, ώστε να αναζητηθεί ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του τοπογράφου, δείχνοντας προς συγκεκριμένο μεσίτη της Μυκόνου.

Υπενθυμίζεται πως στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται ένας 45χρονος ως ο δράστης της δολοφονίας και ένας 48χρονος ως συνεργός, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν εμπλακεί και στην υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.

Η εισαγγελική λειτουργός ανέλυσε μία σειρά από γεγονότα που αφορούν τις μετακινήσεις του 45χρονου κατηγορούμενου ως εκτελεστή την παραμονή και την ημέρα του εγκλήματος προκειμένου να καταλήξει στο ότι δεν επρόκειτο για «συμπτώσεις», αλλά για «μεθοδευμένο σχέδιο», με σκοπό την δολοφονία του τοπογράφου.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, από τα στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας ο 45χρονος κατηγορούμενος μετακινήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο από την οικία του, στην εταιρεία του στο Χαλάνδρι, στο γκαράζ της αδελφής του στο Μαρούσι, στο σημείο της δολοφονίας στο Νέο Ψυχικό και επέστρεψε πίσω χρησιμοποιώντας μεθοδευμένα και οργανωμένα τα οχήματα (μία μηχανή, ένα σκούτερ και ένα λευκό ΙΧ), ενώ κινήθηκε και πεζός, ώστε να αποκρύψει τη δράση του.

Όπως είπε η εισαγγελέας ο 45χρονος έχει καταγραφεί στο σημείο της δολοφονίας όχι μόνο τη στιγμή του εγκλήματος αλλά και μία ημέρα πριν, ενώ χαρακτήρισε «εύκολο στόχο», το θύμα για έναν έμπειρο εκτελεστή.

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του 45χρονου ότι την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν στο ΟΑΚΑ για να περπατήσει και στη συνέχεια πήγε στο θεραπευτήριο «Υγεία» γιατί είχε κάνει επέμβαση στη μύτη η εισαγγελεας αντέταξε: «Ενώ από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την εμπλοκή του και λέει ότι ήταν στο ΟΑΚΑ για να αθληθεί που είναι γεμάτο κάμερες, αντί να αναζητήσει βίντεο ουδέν έπραξε για να αντικρούσει το πλούσιο αποδεικτικό υλικό της ΕΛΑΣ, γιατί ποτέ δεν υπήρξε στο ΟΑΚΑ».

Σε ότι αφορά τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι ο δράστης έχει καταγραφεί να πυροβολεί με το δεξί χέρι ενώ ο ίδιος είναι αριστερόχειρας, η εισαγγελέας σημείωσε πως «ήταν τόσο μικρή η απόσταση που ευχερώς θα μπορούσε να πυροβολήσει με το άλλο χέρι, ιδίως όταν είναι εκπαιδευμένος. Επιπλέον έχει καταγραφεί να καθυστερεί την εναλλαγή των πιστολιών επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιεί το κύριο χέρι».

Διαβάστε επίσης

Παρέμβαση εισαγγελέα για απειλητική ανάρτηση σε βάρος δικαστικού, που χειρίστηκε την υπόθεση των Τεμπών

Ξάνθη: Νέα στοιχεία για το αδιανόητο διπλό τροχαίο – Άνδρας χωρίς δίπλωμα, σκότωσε ηλικιωμένο και έριξε το αυτοκίνητο σε μάντρα – Νεκρός και ο συνοδηγός αδελφός του

Εύβοια: Νεκρός 52χρονος σε τροχαίο, έπεσε από γέφυρα με το αυτοκίνητο (photos)