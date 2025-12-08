search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 23:58
08.12.2025 23:10

«Εκτιμούμε την ελευθερία της έκφρασης, αλλά οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους», απαντά η Κομισιόν στον Έλον Μασκ

08.12.2025 23:10
«Αποτελεί μέρος της ελευθερίας της έκφρασης που εκτιμούμε ιδιαίτερα στην ΕΕ και επιτρέπει ακόμη και τις πιο ακραίες δηλώσεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πινό, στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενη στις δηλώσεις του Έλον Μασκ κατά της ΕΕ, μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα «X».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, συμπλήρωσε ότι «οι νομοθεσίες μας ισχύουν εξίσου για όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες στην ΕΕ, την Ασία και τις ΗΠΑ. Ισχύουν για όλες τις πλατφόρμες, και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη».

«Θα μετριάσουμε διπλωματικά τις εντάσεις», σημειώνει η Κομισιόν μετά τις δηλώσεις Ρούμπιο

Σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υποστήριξε ότι το πρόστιμο της ΕΕ στην πλατφόρμα «Χ» συνιστά «επίθεση στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις», ο Τόμας Ρενιέ απάντησε ότι «οι ακραίες δηλώσεις χρειάζονται μία ή δύο προτάσεις για να δημιουργήσουν εντάσεις ή κλιμακώσεις», προσθέτοντας ότι η Κομισιόν δεν πρόκειται να μπει σε τέτοιες αντιπαραθέσεις.

«Από αυτό το βήμα θα μετριάσουμε διπλωματικά τις εντάσεις, γιατί έχουμε πολλές κοινές προκλήσεις με τους Αμερικανούς φίλους μας. Μπορεί να το θεωρήσετε αδυναμία, εγώ το θεωρώ δύναμη. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή δύναμη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και με τους Αμερικανούς ομολόγους μας», με την Πάολα Πινό να συμπληρώνει ότι «το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη μη συμμόρφωση με τον νόμο. Δεν αφορά ιδεολογία».

