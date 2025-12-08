search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

08.12.2025 10:15

Εβδομάδα του Φραπέ στη Βουλή

08.12.2025 10:15
xylouris-frapes

Η σαπουνόπερα με τον Γιώργο Ξυλούρη, τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή και εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνει τέλος αυτή την εβδομάδα.

Για την ακρίβεια, τελειώνει το σίριαλ με την κλήση του στην εξεταστική. Ο περίφημος Φραπές θα κληθεί ξανά για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και αυτή τη φορά θα… κάνει τη «χάρη» στους βουλευτές να εμφανιστεί.

Βέβαια λίγοι γνωρίζουν τις προθέσεις του. Εάν θα… εκθέσει ανθρώπους, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί αρχικά ή θα είναι «προσεκτικός», σύμφωνα με την μετέπειτα εντύπωση.

