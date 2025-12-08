Το διήγημα «Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε, που δημοσιεύτηκε το 1841 σε περιοδικό της Φιλαδέλφειας, θεωρείται ο θεμέλιος λίθος των σύγχρονων έργων αστυνομικής λογοτεχνίας, παρότι αυτό το λογοτεχνικό είδος μυστηρίου υπήρχε εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο αυτό που εισάγει για πρώτη φορά στο διήγημά του ο Αμερικανός ποιητής και πεζογράφος είναι ένας ντετέκτιβ – ο ιδιόρρυθμος, διορατικός και ευφυής Αύγουστος Ντιπέν –, ο οποίος διαθέτει σπάνια αναλυτική ικανότητα και καταφέρνει να εξιχνιάζει δύσκολες υποθέσεις εγκλημάτων.

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του, που εμφανίζεται και σε άλλα δύο αστυνομικά διηγήματα του Πόε («Το μυστήριο της Μαρί Ροζέ» [1842] και «Το κλεμμένο γράμμα» [1844]), ενέπνευσε, στη συνέχεια, πολλούς μεταγενέστερους συγγραφείς, οι οποίοι δημιούργησαν ανάλογους ντεντέκτιβ, μεταξύ των οποίων ο Σέρλοκ Χολμς και ο Ηρακλής Πουαρό.

Η ιστορία του Πόε, στη θεατρική διασκευή του Εμμανουήλ Μαύρου, εκτυλίσσεται στο Παρίσι του 1931. Στην παράστασή του παρακολουθούμε την ατελέσφορη έρευνα της αστυνομίας που αφορά στη δολοφονία δύο γυναικών στο σπίτι της οδού Μοργκ, αλλά και τις άστοχες προσπάθειές της να ανακαλύψει τον υπεύθυνο για την κλοπή μιας επιστολής που θέτει σε κίνδυνο τη σύζυγο του πρωθυπουργού και ταυτόχρονα όλης της κυβέρνησης.

Ώσπου ο Αύγουστος Ντιπέν , με βοηθό τον ένοικο και θαυμαστή του Πιερ Ροζέτ, αναλαμβάνει να διαλευκάνει αυτές τις αινιγματικές υποθέσεις.

Το έργο, ωστόσο, στη θεατρική διασκευή της συγκεκριμένης παράστασης πλατειάζει άνευ λόγου, επιμηκύνοντας ενοχλητικά τον χρόνο της θέασής του, ενώ η σκηνοθεσία του γλιστράει στη λύση της αναπαράστασης. Αντίθετα κάποιοι ηθοποιοί με τις καλές ερμηνείες τους το κρατούν ζωντανό.

Και κυρίως ο Γιώργος Ζώης (Αύγουστος Ντιπέν), ο οποίος μας παραδίδει με φυσικότητα και αίσθηση του υποκριτικού μέτρου τον χαρακτήρα του εκκεντρικού ήρωα που υποδύεται. Δίπλα του εύστοχος είναι ο Θ. Ελευθεριάδης ως βοηθός, ενώ η υπερβολική στις αντιδράσεις της Δάφνη Μαρκάκη (Ελέν Μπισό) στο τέλος εντυπωσιάζει χορεύοντας ένα δεξιοτεχνικό ταγκό.

Παίζουν ακόμη οι Μάνθος Καλαντζής, Γιάννης Τσούτσιας, Μάνος Σφυράκης, Μαριλένα Ρούσου, Χριστίνα Μάλλιου.

Διαβάστε επίσης:

«Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον φασισμό»: Κυκλοφόρησε η ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας (Videos)

Η Ακαδημία Μαρία Κάλλας τιμά τον Γιώργο Χατζηνάσιο

Η Αγία Σοφία και ο Ερντογάν