search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:56
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 11:45

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα όλες οι πληρωμές λόγω εορτών – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι (video)

08.12.2025 11:45
oura_trapeza_new

Νωρίτερα, λόγω της εορταστικής περιόδου, θα γίνει η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών του ΕΦΚΑ, οι συντάξεις των μισθωτών καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ των μη μισθωτών τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Όμως προβλέπεται οι ημερομηνίες να αλλάζουν σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ και έγκριση του υπουργείου Εργασίας.

Έτσι, οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιανουαρίου θα γίνουν την Παρασκευή 19 για τα Ταμεία των μη μισθωτών και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου για τα Ταμεία των μισθωτών.

Όμως, κάθε μήνα, τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, μετά τις 5 το απόγευμα. Δηλαδή τη Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 19/12 (απόγευμα 18/12) θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία (μη μισθωτών):

  • Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017
  • ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί
  • ΟΓΑ – Αγρότες
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου (απόγευμα 19/12) θα γίνουν οι πληρωμές από τα εξής Ταμεία (μισθωτών):

  • ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
  • ΝΑΤ – Ναυτικοί
  • Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου
  • Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

Διαβάστε επίσης:

Η ελληνική ύπαιθρος αδειάζει: 85.000 παραγωγοί εκτός πρωτογενούς τομέα – Στα όρια έκρηξης οι αγροτικές κινητοποιήσεις, οι τιμές εκτοξεύονται

«Rebrain Greece» στη Νέα Υόρκη: Κάλεσμα επιστροφής σε Έλληνες επαγγελματίες με φορολογικά κίνητρα και ρεκόρ συμμετοχών

ΠΟΜΙΔΑ: Μίνι ΕΝΦΙΑ μεταμφιεσμένος σε δημοτικό τέλος δημιουργεί τριπλή επιβάρυνση ιδιοκτητών από 2027

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vivlio
ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλίο: Το μυστικό εργαστήριο της μνήμης

bloko_nikaia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η αστυνομία έκλεισε μόνη της το δρόμο για το «Μακεδονία» και η κυβέρνηση κατηγορεί τους αγρότες (Video)

kriti_irakleio_agrotes_mat_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Χημικά και πετροπόλεμος – Αναποδογύρισαν περιπολικό (videos)

stalone-trump-new
LIFESTYLE

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

italia_navagio_metanastes_new
ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργο γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι μετανάστες από τη Λευκορωσία φτάνουν στην Κρήτη μέσω… Λιβύης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:56
vivlio
ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλίο: Το μυστικό εργαστήριο της μνήμης

bloko_nikaia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η αστυνομία έκλεισε μόνη της το δρόμο για το «Μακεδονία» και η κυβέρνηση κατηγορεί τους αγρότες (Video)

kriti_irakleio_agrotes_mat_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Χημικά και πετροπόλεμος – Αναποδογύρισαν περιπολικό (videos)

1 / 3