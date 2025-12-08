search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

08.12.2025 23:54

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών: «Καθαρό μήνυμα υπέρ της προοδευτικής διοίκησης»

08.12.2025 23:54
syriza

Στο αποτέλεσμα των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι «Οι δικηγόροι της Αθήνας έστειλαν σήμερα, όπως και στον πρώτο γύρο, ένα καθαρό μήνυμα υπέρ μιας προοδευτικής ενωτικής διοίκησης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και κατά του κ. Μητσοτάκη και των εκλεκτών του».

Αναφέρει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είναι ο νέος πρόεδρος του ΔΣΑ, καθαρός και μεγάλος νικητής. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στήριξε με συνέπεια το ενωτικό και προοδευτικό ψηφοδέλτιο και παράλληλα μίλησε για ουσιώδη προβλήματα του δικηγορικού λειτουργήματος με προτάσεις στη Βουλή, όπως η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και η απαλλαγή ΦΠΑ έως 30.000 ευρω για επαγγελματίες».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Στη μάχη του ΔΣΑ αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι η ενωτική προοδευτική πρόταση και οι καθαρές θέσεις μπορούν να στέκονται απέναντι σε παντοδύναμους κομματικούς μηχανισμούς και να τους κερδίζουν. Καλή θητεία στο νέο συμβούλιο του ΔΣΑ σε μια περίοδο κρίσιμη για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, το κράτος δικαίου, το σύστημα απονομής Δικαιοσύνης και τη συνολική λειτουργία της δημοκρατίας μας».

