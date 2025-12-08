Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη στις 11:30 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ ανακοίνωσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της Δευτέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Στο ΚΥΣΕΑ συμμετέχουν:

Ο Πρωθυπουργός (Πρόεδρος),

Ο Υπουργός Εξωτερικών,

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.



