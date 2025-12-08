search
08.12.2025 14:12

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

08.12.2025 14:12
MITSOTAKIS_MAXIMOU

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη στις 11:30 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ ανακοίνωσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της Δευτέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Στο ΚΥΣΕΑ συμμετέχουν:

  • Ο Πρωθυπουργός (Πρόεδρος),
  • Ο Υπουργός Εξωτερικών,
  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
  • Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
  • Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
  • Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
  • Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
  • Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.


