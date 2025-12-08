Το αγροτικό βυθίζει την κυβέρνηση, τριπλό χτύπημα από Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, ο χρόνος για το κόμμα, ένα καλό και ένα κακό νέο για Τσίπρα

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα

Δεν προλαβαίνει να «ηρεμήσει» από το ένα μέτωπο και της προκύπτουν άλλα της κυβέρνησης.

Εκεί που μετρούσε «κέρδη» από θέματα όπως οι ενεργειακές συμφωνίες, τώρα βλέπει να ορθώνεται μπροστά της η υπόθεση με τους αγρότες και τα μπλόκα που δεν υποχωρούν.

Η έκκληση για διάλογο, που απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρήκε απήχηση. Κι ούτε θα βρει αν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις για καταβολή χρημάτων και συγκεκριμένες, απτές και πειστικές δεσμεύσεις.

– Το χειρότερο για την κυβέρνηση είναι πως με αφορμή τα αγροτικά μπλόκα, πυροδοτούνται κι άλλες κοινωνικές αντιδράσεις.

– Και επιπλέον ότι ήδη στο πλευρό των αγροτών, που είναι κατά βάση ένα συντηρητικό κοινό, παραδοσιακά φιλικό στη ΝΔ, αν λάβουμε υπόψη τα εκλογικά αποτελέσματα, τάχθηκαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της γαλάζιας παράταξης: Ο Κώστας Καραμανλής – πιο ήπια – και ο Αντώνης Σαμαράς – πιο αιχμηρά. Όπερ σημαίνει ότι η πλαγιοκόπηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη γίνεται… άγρια.

«Χτύπημα» από Καραμανλή και Βενιζέλο

Ο Κώστας Καραμανλής έχει και σήμερα… βάρδια πάντως.

Θα μιλήσει στην επετειακή εκδήλωση που οργανώνει η εφημερίδα «Δημοκρατία» για τα 15 χρόνια από την έκδοσή της, στο πρώην Καπνεργοστάσιο που ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων. Όχι μόνος του! Θα είναι ομιλητής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Θα σας πω μόνο ένα: Και οι δύο έχουν τη χειρότερη άποψη για την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα επί Μητσοτάκη και τη λειτουργία των θεσμών αυτά τα χρόνια.

Άρα, αξίζει η αναμονή και το ενδιαφέρον για την εκδήλωση.

Μετά τις γιορτές ο Σαμαράς

Αφού πιάσαμε τους πρώην πρωθυπουργούς, να πούμε ότι μετά τις γιορτές αναμένεται η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά για το αν θα προχωρήσει ή όχι σε νέο κόμμα.

Τα μετράει ο πρόεδρος Αντώνης και δίνει σημασία σε όλες τις δυναμικές που μπορεί να αναπτυχθούν από μία κίνησή του. Μετράει και τυχόν αντιδράσεις του Μαξίμου, όπως μία αλλαγή του εκλογικού νόμου και τις πιέσεις ίσως ασκηθούν αν όχι από τις πρώτες, τουλάχιστον στις δεύτερες εκλογές.

Ο χρόνος για το κόμμα Τσίπρα

Το δίλημμα του Τσίπρα για το χρόνο που θα ρίξει επίσημα στα νερά το νέο… σκαρί με προορισμό την επόμενη… «Ιθάκη», είναι αυτό που απασχολεί τον πρώην πρωθυπουργό μετά την ιστορία του Παλλάς.

Όχι πολύ νωρίς, όχι πολύ αργά.

Προφανώς θα χρειαστεί χρόνος για την περίφημη… αυτό-οργάνωση (τις λεγόμενες τοπικές οργανώσεις υποστήριξης).

Αλλά ο χρόνος δεν είναι άπειρος. Ειδικά από τη στιγμή που στο επιτελείο του προέδρου Αλέξη υπάρχει και η εκτίμηση ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να καταφύγει σε εκλογικό αιφνιδιασμό ενός του 2026 – και ίσως νωρίς μέσα στο 2026.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τσίπρας Θα ήθελε να το κάνει το «μη κόμμα», όπως λέει το… κόμμα του (στην αστική δημοκρατία κόμματα θεωρούνται οι πολιτικοί οργανισμοί που διεκδικούν ψήφο, είτε λέγονται… κινήματα, είτε… Θανάσης) αρκετά κοντά στις εθνικές εκλογές. Πρακτικά από Απρίλιο, αν όχι Μάρτιο του ’26, μάλλον πρέπει να το περιμένουμε…

Διχόνοια και σύγκρουση στην κεντροαριστερά

Για τον Αλέξη Τσίπρα έχω ένα κακό και ένα καλό νέο από κάποιες μετρήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο και μετά το Παλλάς.

Το κακό πρώτα: Η πρωτοβουλία του εκλαμβάνεται ως συμβάλλουσα στον περαιτέρω κατακερματισμό και τη διχόνοια στην κεντροαριστερά. Όχι ενωτική, αλλά διαιρετική.

Το καλό τώρα: Η δυνητική ψήφος για ένα κόμμα Τσίπρα συναγωνίζεται αν δεν ξεπερνά ήδη την αντίστοιχη του ΠΑΣΟΚ. Υπό κανονικές συνθήκες αυτό σημαίνει ότι ο Τσίπρας έχει εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες να περάσει το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις. Θα πείτε, αν είναι χαμηλά το ΠΑΣΟΚ δεν είναι και μεγάλο κατόρθωμα να είναι λίγο από πάνω ο Τσίπρας. Δεν έχω αντίλογο σε αυτό, το ομολογώ…

Αλλού ο Μητσοτάκης, αλλού ο Δένδιας

Είναι στιγμές που οι διαφορετικές γραμμές στην εξωτερική πολιτική είναι διακριτές: Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν, ο μεν Νίκος Δένδιας κατέφυγε σε υψηλούς τόνους για την «τουρκική απειλή», ο δε Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι συνθήκες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας είναι ώριμες. Δεν ξέρω πώς ακριβώς τα εννοούν, αλλά και τα δύο να συμβαίνουν ταυτόχρονα, δύσκολο.

Ελλείψεις… κατά παραγγελία;

Με τα μπλόκα να έχουν κάνει την Ελλάδα να θυμίζει ριάλιτι επιβίωσης – μόνο που οι παίκτες είναι οδηγοί, αγρότες και κυβερνητικοί εκπρόσωποι – η αγορά κρατάει την ανάσα της. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ήδη, στις κεντρικές αγορές ακούγονται ψίθυροι πως τις επόμενες ημέρες ίσως υπάρξουν αναταράξεις σε προϊόντα και τιμές.

Βέβαια, οι «κακές γλώσσες» επιμένουν πως σε αυτή τη χώρα, πριν λείψει κάτι πραγματικά, εμφανίζεται πρώτα η… φήμη ότι λείπει. Και ακολουθεί φυσικά το αγαπημένο εθνικό σπορ: η «προσαρμογή» των τιμών προς τα πάνω – πάντα για «το καλό της αγοράς».

Έτσι, την ώρα που τα μπλόκα κλείνουν δρόμους, κάποιοι άλλοι φαίνεται να ονειρεύονται να ανοίξουν… τα περιθώρια κέρδους. «Αν ακουστεί λίγο ότι δυσκολεύουν οι μεταφορές, ποιος θα μας ελέγξει αν υπάρχει πραγματική έλλειψη;» λένε κάποιοι στους διαδρόμους, πάντα χαμηλόφωνα, πάντα με βλέμμα που δηλώνει ότι είναι κουρασμένοι από την… υπερβολική διαφάνεια.

Η αγορά λοιπόν βρίσκεται σε αναμονή: όχι μόνο για το αν θα ξεμπλοκάρουν οι δρόμοι, αλλά και για το αν θα ξεμπλοκάρουν τα δημιουργικά λογιστικά μυαλά ορισμένων που βλέπουν «ευκαιρία» εκεί όπου οι πολίτες βλέπουν μόνο ταλαιπωρία.

Μείνετε συντονισμένοι. Γιατί στην Ελλάδα, οι ελλείψεις μπορεί να έρθουν… κατά παραγγελία.

Διαβάστε επίσης:

Πηγές Αμαλίας για αντιδράσεις: Βαθιά ενωτική η πρόταση Τσίπρα, η στάση απέναντί της «θα κρίνει πολλά για πολλούς»

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες – «Ασύμβατος με την πραγματικότητα»

Στο πλευρό των αγροτών ο Αντώνης Σαμαράς: «Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει χώρα»