Ξεσπάει γαλάζιο αντάρτικο για το αγροτικό – Έκκληση Αβραμόπουλου στην κυβέρνηση να δώσει τέλος στην κόντρα με τους αγρότες

Φουντώνουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ για το αγροτικό, ενώ ήρθε η σειρά του Δήμητρη Αβραμόπουλο να ανέβει στο όχημα της… ανταρσίας.

Ειδικότερα, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας έκανε έκκληση προς την κυβέρνηση να δώσει ένα ουσιαστικό τέλος στην αντιπαράθεση με τους αγρότες, μιλώντας στα «Παραπολιτικά».

«Η συνέχιση της σύγκρουσης και η επίδειξη ισχύος όχι μόνο δεν αποδίδουν, αλλά αντιστρέφουν τους όρους της δημόσιας εικόνας και εκλαμβάνονται από την κοινωνία ως ένδειξη αδυναμίας της πολιτείας να διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα κρίσιμο κοινωνικό και παραγωγικό ζήτημα», τόνισε, επισημαίνοντας πως αυτό που χρειάζεται τώρα είναι διάλογος, ψυχραιμία και συγκεκριμένες λύσεις, όχι επικοινωνιακές εντάσεις.

«Οι αγρότες δεν είναι αντίπαλοι. Είναι μέρος της εθνικής οικονομίας και της παραγωγικής μας βάσης. Μόνο με θεσμική σοβαρότητα και πραγματική διάθεση συνεννόησης μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να βρεθεί μια βιώσιμη διέξοδος», κατέληξε ο κ. Αβραμόπουλος.

