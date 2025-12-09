Έρχεται ρύθμιση για οφειλές το Δημόσιο: Ποιοι θα ανακουφιστούν, τι προβλέπεται 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέα ρύθμιση για χρέη και οφειλές προς το Δημόσιο εμφανίζεται να επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, η οποία αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ανακοινωθεί πριν τη λήξη του έτους.
Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην «εκκαθάριση» του τρέχοντος όγκου ληξιπροθέσμων οφειλών και στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση, την ακρίβεια και τις οικονομικές αστάθειες.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να μειώσει τον αριθμό των οφειλετών που βρίσκονται σε μόνιμη ληξιπρόθεσμη κατάσταση, να αυξήσει τα έσοδα μέσω ρυθμίσεων και όχι κατασχέσεων, και να περιορίσει τη “γκρίζα” οικονομία — όπου φορολογούμενοι δεν δηλώνουν ή δεν πληρώνουν.
Η ρύθμιση αν δεν συνοδευτεί από μέτρα ελέγχου, υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει ξανά σε νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές — με αποτέλεσμα το δημόσιο να μην εισπράξει περισσότερα από όσα ήδη χρωστά.
Τέλος, υπάρχει η πιθανότητα ότι κάποιοι δανειολήπτες / οφειλέτες θα προτιμήσουν τη ρύθμιση αντί της βιώσιμης διαχείρισης — δηλαδή να “σπάσουν” τα χρέη αλλά να συνεχίσουν να έχουν “χρέη ζωής”.
Η ρύθμιση έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις και φορολογούμενους. Περιμένουμε να δημοσιοποιηθούν οι όροι, το χρονοδιάγραμμα και οι προϋποθέσεις μέσα στον επόμενο μήνα. Από εκεί και πέρα, το κρίσιμο είναι η ρύθμιση να λειτουργήσει ως «ανάσα» και όχι ως νέα «παγίδα».
Διαβάστε επίσης:
Η ελληνική ύπαιθρος αδειάζει: 85.000 παραγωγοί εκτός πρωτογενούς τομέα – Στα όρια έκρηξης οι αγροτικές κινητοποιήσεις, οι τιμές εκτοξεύονται
«Rebrain Greece» στη Νέα Υόρκη: Κάλεσμα επιστροφής σε Έλληνες επαγγελματίες με φορολογικά κίνητρα και ρεκόρ συμμετοχών
ΠΟΜΙΔΑ: Μίνι ΕΝΦΙΑ μεταμφιεσμένος σε δημοτικό τέλος δημιουργεί τριπλή επιβάρυνση ιδιοκτητών από 2027
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.