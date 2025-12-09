Leonardo DiCaprio για Τεχνητή Νοημοσύνη: Δεν θα μπορούσε ποτέ να θεωρηθεί τέχνη, της λείπει η ανθρώπινη υπόσταση

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε τις σκέψεις του για την Τεχνητή Νοημοσύνη και, ενώ παραδέχτηκε ότι θα μπορούσε να είναι ένα «εργαλείο βελτίωσης», είπε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να θεωρηθεί τέχνη.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Time, το οποίο τον χαρακτήρισε «διασκεδαστή της χρονιάς» και συζήτησε για την αμφιλεγόμενη τεχνολογία.

Ενώ θρηνεί το γεγονός ότι «ταλαντούχοι και έμπειροι άνθρωποι θα μπορούσαν να χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της» ο Ντι Κάπριο σημείωσε επίσης πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ωφέλιμη για τη βιομηχανία.

«Θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο βελτίωσης για έναν νεαρό σκηνοθέτη για να κάνει κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί» είπε. Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής του «One Battle After Another» πρόσθεσε ότι η τεχνολογία δεν θα θεωρηθεί ποτέ ως τέχνη επειδή της λείπει η ανθρώπινη υπόσταση.

Νομίζω πως ο,τιδήποτε πρόκειται να θεωρηθεί αυθεντικά ως τέχνη πρέπει να προέρχεται από τον άνθρωπο, συνέχισε ο Αμερικανός ηθοποιός.

Ο Ντι Κάπριο πρόσθεσε χθες υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα στην ήδη εντυπωσιακή λίστα με τις διακρίσεις της ταινίας «One Battle After Another».

Διαβάστε επίσης:

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μοιράζεται τη «φιλοσοφία» του για την ισορροπία μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ζωής

Athens Short Film Festival 2025: Έρχεται με 45 ταινίες μικρού μήκους από 22 χώρες

Σαρλίζ Θερόν: Πόζαρε αλά Τζέρι Χολ – «Ο φόρος τιμής μου στην πιο μεγάλη ντίβα» (Photos)