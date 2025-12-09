search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 11:27
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 10:10

Σαρλίζ Θερόν: Πόζαρε αλά Τζέρι Χολ – «Ο φόρος τιμής μου στην πιο μεγάλη ντίβα» (Photos)

09.12.2025 10:10
charlize-theron-new

Με μία δημιουργία που παραπέμπει σε παλαιότερη εμφάνιση της Τζέλι Χολ πόζαρε η Σαρλίζ Θερόν, δημοσιοποιώντας τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με μία ολόσωμη φόρμα από δαντέλα την οποία συνδύασε με γόβες και χρυσά κοσμήματα, προτείνοντας μια μοντέρνα εκδοχή του ρετρό στυλ που η Τζέρι Χολ είχε καθιερώσει.

Κοιτώντας κατάματα τον φακό φορώντας το εντυπωσιακό αυτό εφαρμοστό σύνολο σε μαύρο χρώμα, πόζαρε όμοια με το μοντέλο.

«Ο φόρος τιμής μου στην πιο μεγάλη ντίβα, Τζέρι Χολ» έγραψε στη λεζάντα, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την αποθεώνουν στα σχόλια.

Διαβάστε επίσης:

Λίγο αργότερα, η Θερόν προχώρησε και σε μια δεύτερη ανάρτηση, αποκαλύπτοντας πως το σύνολο ήταν μέρος μιας εκδήλωσης, στην οποία έδωσε το «παρών».

Η ηθοποιός κοινοποίησε περισσότερες φωτογραφίες με το look της, σε μία εκ των οποίων πόζαρε μέσα σε μπανιέρα.

Διαβάστε επίσης:

Αργύρης Αγγέλου για το reunion του «Παρά Πέντε» – Τι θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο (Video)

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

Ελένη Φιλίνη: «Πήγαινα στις οντισιόν χάλια για να μη μου δώσουν τον ρόλο της όμορφης» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
festival-new
ΣΙΝΕΜΑ

Athens Short Film Festival 2025: Έρχεται με 45 ταινίες μικρού μήκους από 22 χώρες

koukoulopoulos_simopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μετωπική κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση… εκβιάζεται από τα μπλόκα»

hyundai-i30-n (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιστρέφει το Hyundai i30 N με κινητήρα βενζίνης (photos/video)

paidiki pornografia 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 25χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, διακινούσε φρικιαστικά αρχεία με παιδιά κάτω των 12 ετών

maximou_2602_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Ποια θέματα είναι στο τραπέζι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 11:26
festival-new
ΣΙΝΕΜΑ

Athens Short Film Festival 2025: Έρχεται με 45 ταινίες μικρού μήκους από 22 χώρες

koukoulopoulos_simopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μετωπική κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση… εκβιάζεται από τα μπλόκα»

hyundai-i30-n (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιστρέφει το Hyundai i30 N με κινητήρα βενζίνης (photos/video)

1 / 3