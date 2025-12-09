Σαρλίζ Θερόν: Πόζαρε αλά Τζέρι Χολ – «Ο φόρος τιμής μου στην πιο μεγάλη ντίβα» (Photos)

Με μία δημιουργία που παραπέμπει σε παλαιότερη εμφάνιση της Τζέλι Χολ πόζαρε η Σαρλίζ Θερόν, δημοσιοποιώντας τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με μία ολόσωμη φόρμα από δαντέλα την οποία συνδύασε με γόβες και χρυσά κοσμήματα, προτείνοντας μια μοντέρνα εκδοχή του ρετρό στυλ που η Τζέρι Χολ είχε καθιερώσει.

Κοιτώντας κατάματα τον φακό φορώντας το εντυπωσιακό αυτό εφαρμοστό σύνολο σε μαύρο χρώμα, πόζαρε όμοια με το μοντέλο.

«Ο φόρος τιμής μου στην πιο μεγάλη ντίβα, Τζέρι Χολ» έγραψε στη λεζάντα, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την αποθεώνουν στα σχόλια.

Λίγο αργότερα, η Θερόν προχώρησε και σε μια δεύτερη ανάρτηση, αποκαλύπτοντας πως το σύνολο ήταν μέρος μιας εκδήλωσης, στην οποία έδωσε το «παρών».

Η ηθοποιός κοινοποίησε περισσότερες φωτογραφίες με το look της, σε μία εκ των οποίων πόζαρε μέσα σε μπανιέρα.

