09.12.2025 19:46

Prorata: Πώς αξιολογούν οι πολίτες την επιστροφή Τσίπρα – Τι λένε για το νέο κόμμα, πόσοι θα το ψήφιζαν

09.12.2025 19:46
tsipas ithaki paroysiasi

Η πρώτη δημοσκόπηση της Prorata για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο για τη Ναυτεμπορική ΤV, αποτυπώνει τις σκέψειςτων πολιτών για τον πρώην πρωθυπουργό και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά στις 5-8 Δεκεμβρίου 2025, σε δείγμα 800 ατόμων, και περιλαμβάνει επιφυλάξεις αλλά και προσδοκίες από την πιθανή δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα.

Απέναντι σε μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα η δημοσκόπηση δείχνει αντιδράσεις που είναι ετερόκλητες με κυρίαρχο τον θυμό και στη συνέχεια την αδιαφορία.

  • 29%: «Με θυμώνει»
  • 21%: «Με αφήνει αδιάφορο»
  • 13%: «Με κάνει να ελπίζω»
  • 12%: «Μου προκαλεί περιέργεια»
  • 11%: «Με θλίβει»
  • 10%: «Με φοβίζει»
  • 3%: «Με χαροποιεί»

Στα δύο ελαττώματα που διακρίνουν οι πολίτες στον Αλέξη Τσίπρα, είναι η ασυνέπεια σε αυτά που λέει και κάνει και η απουσία ειλικρίνειας.

Αντίστοιχα, στα πλεονεκτήματά του περιλαμβάνεται η άποψη ότι «μπορεί να αισθανθεί τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων» και ότι είναι ακέραιος χαρακτήρας. Ένα συντριπτικό 56% απαντά ότι δεν έχει πλεονεκτήματα.

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν έναν νέο πολιτικό φορέα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εθνικές εκλογές, ένα 22% συνολικά το θεωρεί βέβαιο και σχετικά πιθανό με ένα 63% να απαντά πως αποκλείεται να το ψηφίσει.

Στο ερώτημα αν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το «αντιπολιτευτικό κενό», οι απαντήσεις δείχνουν σοβαρές επιφυλάξεις. Σίγουρα και μάλλον απαντά συνολικά ένα 31%, ενώ το 65% δηλώνει σίγουρα και μάλλον όχι.

Στο ερώτημα αν θα μπορούσε να φέρει ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες.

Την ίδια ώρα, σχετικά με το πολιτικό στίγμα του Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες θεωρούν πως ανήκει στην κεντροαριστερά (37%) και την αριστερά (35%).

