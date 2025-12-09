Το «πραγματικό» Stranger Things: Το Montauk Project και οι θεωρίες συνωμοσίες με πειράματα σε απαχθέντα παιδιά

Το Montauk Project αποτέλεσε την έμπνευση για τη δημοφιλή σειρά Stranger Things, αλλά το αν ισχύουν όσα έχουν γραφτεί για το πείραμα, παραμένει μυστήριο.

Πρόκειται για ένα αφήγημα περί μυστικών κυβερνητικών πειραμάτων που έγιναν σε απαχθέντα παιδιά, αλλά και για αμερικανικά πλοία που έγιναν αόρατα, αψηφώντας τον χώρο και τον χρόνο.

Από που ξεκίνησαν οι θεωρίες για το Montauk Project

Οι θρύλοι γύρω από το Montauk έγιναν ευρύτερα γνωστοί το 1992, με τη δημοσίευση του The Montauk Project: Experiments in Time. Αυτό ήταν το πρώτο από μια σειρά βιβλίων που έγραψαν οι Preston Nichols και Peter Moon, τα οποία ισχυρίζονταν ότι αποκαλύπτουν τα μυστικά πίσω από τα πειράματα του Montauk, τα οποία συγκάλυψε η αμερικανική κυβέρνηση.

Πριν από όλα αυτά όμως προηγήθηκε ένα άλλο διαβόητο μυστήριο, γνωστό ως Philadelphia Experiment.

Το Philadelphia Experiment

Σύμφωνα με τον θρύλο, ο αμερικανικός στρατός προσπαθούσε να βρει τρόπους να παρακάμψει τα ραντάρ των Ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Οι διάφορες εκδοχές της ιστορίας λένε ότι ο στρατός ανέπτυξε με επιτυχία μια τεχνική που έκανε το USS Eldridge, το οποίο βρισκόταν σε ναυπηγείο της Φιλαδέλφειας, όχι μόνο αόρατο στο ραντάρ, αλλά και στο ανθρώπινο μάτι.

Επιπλέον, το πλοίο υποτίθεται ότι μεταφέρθηκε έπειτα μέσα από μια τρύπα στον χωροχρόνο στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, σε απόσταση άνω των 200 μιλίων.

USS Eldridge – Photo: Pulic Domain

Όταν το Eldridge επανεμφανίστηκε στο ναυπηγείο της Φιλαδέλφειας λίγα λεπτά αργότερα, ορισμένα μέλη του πληρώματος είχαν «συγχωνευτεί» με τα τοιχώματα του πλοίου ή είχαν επανυλοποιηθεί ανάποδα. Οι υπόλοιποι άντρες είχαν οδηγηθεί στην παράνοια.

Ωστόσο σχεδόν όλες οι αφηγήσεις καταρρίπτονται είτε λόγω προφανών χρονικών ασυνεπειών είτε επειδή αντιβαίνουν στους καθιερωμένους νόμους της φυσικής.

Επιπλέον, καμία αφήγηση της ιστορίας του Philadelphia Experiment δεν είναι ίδια με κάποια άλλη, και άνθρωποι που υπηρέτησαν πραγματικά στο Eldridge το 1943 απορρίπτουν πλήρως την ιστορία.

Οι υποστηρικτές της θεωρίας του Montauk Project ισχυρίζονται ότι το Philadelphia Experiment έθεσε τα θεμέλια για την έρευνα της χειραγώγησης του χωροχρόνου και της προσπάθειας να γίνονται αόρατα ανθρωποι και αντικείμενα.

Το αφήγημα αυτό μάλιστα παρουσιάστηκε σε μυθοπλαστική μορφή στην ταινία The Philadelphia Experiment του 1984.

Όταν ένας 57χρονος άντρας με το όνομα Αλ Μπίλεκ είδε την ταινία το 1988, ισχυρίστηκε ότι ένιωσε μια συντριπτική αίσθηση déjà vu.

Χρησιμοποιώντας τεχνικές και πρακτικές του new age, ο Μπίλεκ είπε ότι κατάφερε να ξεκλειδώσει ένα τεράστιο απόθεμα καταπιεσμένων αναμνήσεων σχετικά με την εκτεταμένη συμμετοχή του όχι μόνο στο Philadelphia Experiment αλλά και στο Montauk Project.

Υπονοώντας ότι η μνήμη του είχε σβηστεί με τεχνικές MK-Ultra της CIA ώστε να διατηρηθεί η μυστικότητα του προγράμματος, ο Μπίλεκ ισχυρίστηκε ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Έντουαρντ Κάμερον και ότι αυτός και ο αδελφός του, Ντάνκαν Κάμερον, ήταν μέλη του πληρώματος στο Eldridge το 1943, όταν ήταν στα 20 τους.

Photo: Public Domain

Ο Μπίλεκ είπε ακόμη ότι ο ίδιος ο Νίκολα Τέσλα είχε σχεδιάσει τον «εξοπλισμό» που έκανε το Eldridge να ξεφύγει από τον χωροχρόνο και ότι αυτός ο εξοπλισμός είχε ανοίξει μια σκουληκότρυπα προς το μέλλον, η οποία άφησε τους δύο αδελφούς στο μέσον του Camp Hero στο Montauk, στις 12 Αυγούστου 1983.

Τα πειράματα του Montauk Project

Στην καρδιά του Montauk Project βρίσκονται ισχυρισμοί που έχουν αιχμαλωτίσει τη φαντασία πολλών. Αυτοί υποστηρίζουν ότι μεταξύ 1971 και 1983 πραγματοποιήθηκε μια σειρά πειραμάτων σε απαχθέντες εφήβους στη βάση Montauk Air Force Station, σήμερα Camp Hero, στο Long Island της Νέας Υόρκης.

Photo: New York State Parks

Μάρτυρες και υποτιθέμενοι συμμετέχοντες έχουν περιγράψει πολύπλοκες συσκευές ικανές να επηρεάσουν τον ίδιο τον χρόνο. Η πιο διαβόητη από αυτές ήταν η «Καρέκλα Montauk», εξοπλισμός ενίσχυσης ψυχικών ικανοτήτων, ο οποίος φημολογείται ότι αξιοποιούσε τη δύναμη των μέντιουμ ώστε να επηρεάζουν ή να βλέπουν γεγονότα μέσα στον χρόνο και τον χώρο. Υπάρχουν ιστορίες για άτομα που στάλθηκαν μέσα από χρονικές πύλες, που έζησαν διαφορετικές ιστορικές περιόδους από πρώτο χέρι και ακόμη και που αλληλεπίδρασαν με τους παρελθοντικούς ή μελλοντικούς εαυτούς τους.

Ένα άλλο σημαντικό σκέλος των πειραμάτων στο Montauk αφορά τον έλεγχο του νου. Το Project λέγεται ότι εξερεύνησε τα βάθη του ψυχολογικού πολέμου, αναπτύσσοντας τεχνικές για πλύση εγκεφάλου, απομακρυσμένη επιρροή και προγραμματισμό του ανθρώπινου μυαλού. Αυτά τα πειράματα φέρεται να περιλάμβαναν τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για τη μετάδοση σκέψεων απευθείας στους ανθρώπους, την πρόκληση παραισθήσεων ή τον έλεγχο των σκέψεων και πράξεών τους χωρίς να το γνωρίζουν.

Photo: Netflix

Ορισμένες ιστορίες αναφέρουν τη δημιουργία πυλών προς άλλους κόσμους ή διαστάσεις, επιτρέποντας σε όντα από άλλες πραγματικότητες να εισέλθουν στη δική μας.

Υπάρχουν επίσης αφηγήσεις για συναντήσεις με εξωγήινα όντα, συνεργασία σε προηγμένες τεχνολογίες και ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα σε ανθρώπους και εξωγήινους.

Ο Στιούαρτ Σουέρντλοου, ένας 52χρονος άντρας που ζούσε στο Μίσιγκαν, είπε στη The Sun το 2017 ότι ήταν ένας από τα «Montauk Boys» και ότι τόσο ο ίδιος, όσο και άλλοι σαν κι αυτόν υποβλήθηκαν σε φρικτή κακοποίηση:

«Όταν ξεκινούσαν τα πειράματα, στοχοποιούσαν “αναλώσιμα” αγόρια όπως ορφανά, φυγάδες ή παιδιά τοξικομανών. Τον τύπο των παιδιών που κανείς δεν θα αναζητούσε πραγματικά.

Ο στόχος ήταν να διαλύσουν το μυαλό σου ώστε να μπορούν να σε προγραμματίσουν… άλλαζαν τη θερμοκρασία από πολύ ζεστή σε πολύ κρύα, σε άφηναν νηστικό και μετά σε τάιζαν υπερβολικά. Θυμάμαι να με χτυπούν με ξύλινο κοντάρι.

Και τους άρεσε να κρατούν το κεφάλι σου κάτω από το νερό μέχρι να παραλίγο να πνιγείς. Αυτό ήταν αποτελεσματικό — κάνει κάποιον πιο πιθανό να ακούσει και να υπακούσει τον “διασώστη” του. Χρησιμοποιούσαν επίσης LSD για να βάζουν τον εγκέφαλό μας σε αλλοιωμένη κατάσταση», υποστήριξε.

Το τέρας, το τέλος του Montauk Project και το Stranger Things

Όλα τα πειράματα του project έφτασαν τελικά στο τέλος τους στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ισχυρίστηκε ο Νίκολς, όταν τα πράγματα ξέφυγαν τόσο πολύ που ακόμη και οι ίδιοι οι ερευνητές δεν μπορούσαν να τα ανεχτούν.

Το Montauk Project έκλεισε αφού ο Νίκολς και ο Ντάνκαν Κάμερον, μαζί με άλλους συμμετέχοντες, εξεγέρθηκαν όταν κάτι ιδιαίτερα σκοτεινό υλοποιήθηκε:

«Τελικά αποφασίσαμε ότι είχαμε χορτάσει από όλο αυτό το πείραμα. Το εφεδρικό πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε από κάποιον που πλησίασε τον Ντάνκαν ενώ βρισκόταν στην καρέκλα και απλώς του ψιθύρισε: “Ήρθε η ώρα”. Τη στιγμή εκείνη, άφησε ελεύθερο ένα τέρας από το υποσυνείδητό του.

Και ο πομπός στην πραγματικότητα απεικόνισε ένα τριχωτό τέρας. Ήταν μεγάλο, τριχωτό, πεινασμένο και άγριο. Όμως δεν εμφανίστηκε υπόγεια στο μηδενικό σημείο. Εμφανίστηκε κάπου μέσα στη βάση. Έτρωγε οτιδήποτε έβρισκε. Και κατέστρεφε ό,τι έβλεπε μπροστά του.

Διάφοροι άνθρωποι το είδαν, αλλά σχεδόν ο καθένας περιέγραψε διαφορετικό πλάσμα.»

Ο Νίκολς είπε ότι έπρεπε να καταστρέψουν όλο τον εξοπλισμό για να εξαφανίσουν αυτό το πλάσμα και να το στείλουν πίσω στη δική του αρχική διάσταση.

Μετά από αυτό, η θεωρία λέει ότι η κυβέρνηση φέρεται να συγκάλυψε ολόκληρο το project και να διέγραψε τη μνήμη οποιουδήποτε συμμετείχε.

Ο πύργος με το ραντάρ παραμένει στο Mantauk μέχρι σήμερα – Photo: Public Domain

Οι πιστοί στη συνωμοσία του Montauk επισημαίνουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει παραδεχτεί πως διεξήγαγε μυστικά πειράματα ελέγχου του νου στο παρελθόν. Ότι, μεταξύ 1953 και 1973, η CIA πραγματοποίησε δοκιμές σε ανθρώπους, προσπαθώντας να αναπτύξει μεθόδους ελέγχου του νου, στο Project MKUltra.

Camp Hero – Photo: Mike Peel/Wikimedia Commons

Η πολιτιστική επίδραση του Montauk Project είναι αδιαμφισβήτητη, επηρεάζοντας και τη δημιουργία του Stranger Things. Μάλιστα, ο αρχικός τίτλος της σειράς ήταν Montauk, αν και το σκηνικό τελικά μεταφέρθηκε στη φανταστική πόλη Hawkins στην Ιντιάνα.

