Αγροτικό: Ρίσκο της κυβέρνησης η εμπλοκή της δικαιοσύνης για τα μπλόκα – Απομακρύνεται η προοπτική διαλόγου 

Την ώρα που οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, αποφασίζοντας μάλιστα να αποκλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ ενδέχεται η ίδια κίνηση να γίνει και στο λιμάνι του Βόλου, η κυβέρνηση εμφανίζεται να έχει εναποθέσει όλες τις ελπίδες της στην Δικαιοσύνη, η οποία εμφανίστηκε χθες να κρατά ιδιαίτερα αυστηρή στάση απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Οι αγρότες ωστόσο διαμηνύουν “ελάτε να μας συλλάβετε”, θέλοντας έτσι να ξεκαθαρίσουν ότι παραμένουν ανυποχώρητοι.

Την ίδια ώρα, με αφορμή την υλοποίηση του “Μέτρου 23”, έξι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εμφανίζονται να μιλούν για «καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών» από τις ενισχύσεις.

Η κίνηση αυτή ανάγκασε την κυβέρνηση να στείλει σήμερα τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα να ενημερώσει τους βουλευτές του κόμματος που συμμετέχουν στην αντίστοιχη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η αλήθεια είναι ότι η παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να στείλει στους κατά τόπους εισαγγελείς αυστηρή επιστολή στην οποία περιγράφει το φαινόμενο διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους από αγρότες, τονίζοντας ότι είναι αυτονόητο καθήκον τους να παρέμβουν, έδωσε μία μεγάλη ανάσα στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο ενδέχεται να ανασταλούν οι κινητοποιήσεις.

Η κίνηση της Δικαιοσύνης ήρθε μετά τα γεγονότα στην Κρήτη, αλλά και μετά τις απειλές για τις καταλήψεις σε λιμάνια. Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας υπογραμμίζει ότι (οι σχετικές κινήσεις) είναι εγκλήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως και τονίζει ότι συνιστά έγκλημα και η παρεμπόδιση-διατάραξη σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πρόθεση, της λειτουργίας κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων και ιδίως πλοίου, αεροπλάνου και λεωφορείου.

Ωστόσο, στελέχη του κυβερνώντος κόμματος φοβούνται ότι η παρέμβαση αυτή μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και να πυροδοτήσει ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις, από την στιγμή που ο αγροτικός κόσμος εμφανίζεται ιδιαίτερα θυμωμένος και να μην θέλει να υποχωρήσει.

Με βάση λοιπόν αυτή την λογική κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι η λύση στο θέμα είναι ο διάλογος, αν και γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρώτα θα πρέπει να έχουν προχωρήσει οι πληρωμές και οι αγρότες να συμφωνήσουν σε βασικά αιτήματα προς την κυβέρνηση.

Το καλύτερο σενάριο είναι, μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, όταν και θα έχει καταβληθεί περίπου το 50% των ενισχύσεων από το 1,2 δισ. ευρώ που απομένει να πληρωθούν ως τις 31 Δεκεμβρίου, οι δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών.

Την ίδια ώρα, η διαμαρτυρία των έξι «γαλάζιων» βουλευτών που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές, έφερε εκνευρισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς με επιστολή τους μιλούσαν για «αυθαίρετο» και «καταχρηστικό αποκλεισμό» δικαιούχων από τις πληρωμές που έγιναν από το βράδυ της Δευτέρας από το «Μέτρο 23», που αφορούν σε αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές.

«Παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024. Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων, να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178,5 εκ. ευρώ του «Μ23» να μοιράζονται τελικά 157.5 ευρώ» σημείωναν οι: Φωτεινή Αραμπατζή (βουλευτής Σερρών), Θεόδωρος Καράογλου (Β’ Θεσσαλονίκης), Νίκος Παναγιωτόπουλος (Καβάλας), Δημήτρης Κυριαζίδης (Δράμας), Γιάννης Πασχαλίδης (Καβάλας) και Γιώργος Ιωάννης (Χαλκιδικής).

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έλεγαν, ωστόσο, ότι η πρωτοβουλία αυτή εκδηλώθηκε χωρίς νωρίτερα να έρθουν καν σε επαφή με το υπουργείο για να ενημερωθούν για «τα πραγματικά δεδομένα».

Όπως σημείωναν, μάλιστα, ο λόγος που έμειναν εκτός πληρωμών 9.000 σε σύνολο 131.000 δικαιούχων, είναι ότι βρίσκονται για αυτούς σε εξέλιξη διασταυρωτικοί έλεγχοι, και ότι οι ενισχύσεις θα καταβληθούν όταν ολοκληρωθούν.

«Για τις δηλώσεις που δεσμεύθηκαν, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι παραγωγοί θα πληρωθούν στο τέλος Δεκεμβρίου» διευκρίνιζε λίγο αργότερα με επίσημη ανακοίνωσή του και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα αγροτεμάχια των δικαιούχων του Μέτρου 23 πραγματοποιήθηκε με βάση το Ε9 των ιδιοκτητών προκειμένου να γίνει σύγκριση της έκτασης των δηλωθεισών εκτάσεων στο Ε9 των ιδιοκτητών με αυτές που δηλώθηκαν στην αίτηση ΟΣΔΕ 2024. Με βάση την διασταύρωση αυτή δεσμεύθηκαν οι δηλώσεις δικαιούχων – ιδιοκτητών ή ενοικιαστών – εφόσον υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων ανάμεσα στη δηλωθείσα έκταση του ιδιοκτήτη στο Ε9 και της καταχωρηθείσας έκτασης στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ (…). Οι έλεγχοι σε σχέση με τα ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ των ακινήτων δεν πρέπει να συγχέονται με το εν λόγω ζήτημα» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάντως, η κίνηση των έξι βουλευτών δείχνει την αγωνία που υπάρχει στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές και οι οποίοι αντιλαμβάνονται την οργή των αγροτών.

