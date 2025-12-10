Στεγαστικό 2026: Το κυβερνητικό σχέδιο, τα μέτρα που τρέχουν και τα μεγάλα κενά στην αγορά κατοικίας

Παρά τη σφοδρή στεγαστική κρίση που πιέζει νοικοκυριά και νέους εργαζόμενους, η κυβέρνηση επιχειρεί να επιταχύνει τις παρεμβάσεις για αύξηση της προσφοράς προσιτής κατοικίας μέσα στο 2026. Σύμφωνα με την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής (ΚΥΕΣΤΕΠΟ), στο επίκεντρο βρίσκονται 43 διακριτές κρατικές δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 6,7 δισ. ευρώ, με περισσότερους από 1,5 εκατ. δικαιούχους.

Στόχος: να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών προς ενοικίαση και αγορά, σε μια συγκυρία όπου τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί, η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά και το κόστος ζωής αφήνει τους νέους εκτός αγοράς ακινήτων.

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα

Με βάση τα επίσημα στοιχεία που συνοδεύουν τη συνεδρίαση της ΚΥΕΣΤΕΠΟ:

20.003 νοικοκυριά έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο για πρώτη κατοικία μέσα από τα προγράμματα Σπίτι Μου 1 & 2, ενώ +2.930 δάνεια εγκρίθηκαν μόνο στο διάστημα Ιουλίου–Νοεμβρίου.

7.329 ιδιοκτήτες παλαιών ή κλειστών κατοικιών έλαβαν ενίσχυση ή άτοκο δάνειο για ανακαίνιση, με στόχο να επιστρέψουν τα ακίνητα αυτά στην αγορά ενοικίασης.

Περίπου 890.000 ενοικιαστές έλαβαν την πρώτη «επιστροφή ενοικίου» ως μέτρο ανακούφισης απέναντι στις υψηλές τιμές μίσθωσης.

Ψηφίστηκε ο νόμος Κοινωνικής Αντιπαροχής (ν. 5229/2025), που δίνει νέα κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές για κατασκευή προσιτών κατοικιών με αντάλλαγμα τη χρήση δημόσιων ακινήτων.

Οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των 10 πρώτων δημοσίων ακινήτων που θα προκηρυχθούν σε ιδιώτες μέσα στο 2026 για ανάπτυξη κατοικιών μέσω κοινωνικής αντιπαροχής.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως οι δράσεις παράγουν αριθμητικά αποτελέσματα, αλλά η πραγματική πίεση στην αγορά παραμένει, αφού η ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα από την παραγωγή νέων κατοικιών.

Τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός για το 2026

Η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα:

1. Κοινωνική αντιπαροχή – 10 δημόσια ακίνητα

Το 2026 θα προκηρυχθούν επίσημα τα 10 δημόσια ακίνητα που έχουν ήδη επιλεγεί από την ΕΕΣΥΠ. Το μοντέλο προβλέπει αξιοποίηση του ακινήτου από ιδιώτη επενδυτή, με υποχρέωση κατασκευής προσιτών κατοικιών που θα διατίθενται σε νέους και οικογένειες.

2. Κατασκευή 1.350 προσιτών κατοικιών σε 3 ανενεργά στρατόπεδα

Στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα σχεδιάζεται η μετατροπή τριών στρατοπέδων σε νέες στεγαστικές ζώνες, με περίπου 1.350 κατοικίες, που θα μισθώνονται σε σταθερές και ελεγχόμενες τιμές.

3. Δύο νέα προγράμματα ανακαίνισης

Αφορούν παλαιές κατοικίες που παραμένουν εκτός αγοράς. Θα δοθούν επιδοτήσεις και χαμηλότοκα δάνεια, ώστε οι ιδιοκτήτες να τις ενεργοποιήσουν και να τις διαθέσουν ως προσιτές μισθώσεις.

α. Η Επιδότηση θα φθάνει έως 90% και έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε παλαιές κατοικίας έτους κατασκευής 1990 και παλαιότερες, μεγέθους έως 120 τ.μ. Θα αφορά ήπιες ενεργειακής παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν βελτίωση μίας ενεργειακής κλάσης, καθώς και εργασίες για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, νέα πλακάκια, αντικατάσταση δαπέδων ή ανακαίνιση των χώρων του μπάνιου και της κουζίνας, κ.ά.

β. Επιδότηση σε παλαιές κατοικίες και δημοτικά κτίρια που προορίζονται για κατοικίες σε δημοσίους υπαλλήλους σε δήμους και κοινότητες έως 1.500 κατοίκων

Γιατί όλα αυτά δεν αρκούν

Παρά το εύρος των παρεμβάσεων, η αγορά κατοικίας εξακολουθεί να «βράζει»:

Σήμερα, η μέση δαπάνη για ενοίκιο στην Αθήνα έχει αυξηθεί κατά 35% σε πέντε χρόνια, ενώ σε δημοφιλείς αστικές περιοχές, όπως το Παγκράτι, ο Κεραμεικός και ο Νέος Κόσμος, η άνοδος ξεπερνά το 45%. Παράλληλα, η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση, σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, έχουν φέρει χιλιάδες νέους και οικογένειες σε αδιέξοδο: ενοίκια σταθερά πάνω από 600–700 ευρώ για γκαρσονιέρες και μικρά δυάρια, με μισθούς που παραμένουν καθηλωμένοι.

Το 40% των νέων 25–34 ετών δηλώνει ότι δεν μπορεί να μετακομίσει από το πατρικό του.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις εξακολουθούν να περιορίζουν το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών.

Οι κατασκευαστικές εταιρείες επικεντρώνονται σε τουριστικές επενδύσεις και όχι σε προσιτές κατοικίες.

Έτσι, ενώ τα μέτρα του 2026 κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, η στεγαστική κρίση παραμένει ένας πολυπαραγοντικός «γρίφος» που απαιτεί επιθετικότερη και μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Ειδικοί της αγοράς τονίζουν πάντως ότι ένα σύγχρονο στεγαστικό πρόγραμμα θα έπρεπε να περιλαμβάνει:

Ενίσχυση νέων και νέων οικογενειών, με επιδότηση επιτοκίων, χαμηλότοκα δάνεια ή ενοικιαστική βοήθεια.

Στέγαση εργαζομένων σε τουριστικές και αστικές περιοχές όπου καταγράφονται μεγάλες ελλείψεις.

Ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας, που σήμερα στην Ελλάδα αποτελεί… σχεδόν ανύπαρκτο θεσμό.

