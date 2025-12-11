Ανατίναξαν ΑΤΜ στο Κυριάκι Βοιωτίας, άρπαξαν όλα τα χρήματα και έφυγαν

Έκρηξη σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12) στο Κυριάκι Βοιωτίας

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, γύρω στις 5 το πρωί άγνωστοι δράστες, ανατίναξαν το ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο σε κατάστημα ΚΕΠ και στη συνέχεια δραπέτευσαν με τα χρήματα από τις κασετίνες του μηχανήματος.

Από την έκρηξη το ΑΤΜ καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ το κατάστημα ΚΕΠ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το χρηματικό ποσό που κλάπηκε.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.

