Απίστευτο περιστατικό στο Σισμανόγλειο: Nοσηλεύτρια κατάπιε κατά λάθος το φάρμακο που έπρεπε να δώσει σε ασθενή – Ήταν σε σύγχυση, λόγω εξουθένωσης

Ένα απίστευτο περιστατικό, με πρωταγωνίστρια μία νοσηλεύτρια στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό έλαβε χώρα πριν δύο εβδομάδες, με την έμπειρη νοσηλεύτρια να καταπίνει η ίδια κατά λάθος το φάρμακο που έπρεπε να δώσει σε ασθενή.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό συνέβη σε κλινική του νοσοκομείου με 27 ασθενείς, εκ των οποίων οι 3 με πολυανθεκτικά μικρόβια, κατά τη διάρκεια απογευματινής βάρδιας, όταν εργάζονταν μόνο η έμπειρη νοσηλεύτρια με 30 χρόνια υπηρεσίας και μια ειδικευόμενη, οι οποίες «έτρεχαν και δεν έφταναν», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, η έμπειρη νοσηλεύτρια πήρε φάρμακο για να το χορηγήσει σε ασθενή και, πάνω στην ένταση της δουλειάς, το κατάπιε η ίδια.

Η ίδια είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο λίγες ημέρες μετά το συμβάν παραιτήθηκε, με τον κ. Γιαννάκο να αναφέρει ότι «με τα προσόντα που έχει αμέσως βρήκε δουλειά ως σχολική νοσηλεύτρια». «Δυστυχώς η εξουθένωση του προσωπικού, η καθημερινή πίεση της δουλειάς λόγω των σοβαρών ελλείψεων οδηγεί σε μαζικές αποχωρήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

