search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 21:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 20:47

Απίστευτο περιστατικό στο Σισμανόγλειο: Nοσηλεύτρια κατάπιε κατά λάθος το φάρμακο που έπρεπε να δώσει σε ασθενή – Ήταν σε σύγχυση, λόγω εξουθένωσης

11.12.2025 20:47
nosokoma

Ένα απίστευτο περιστατικό, με πρωταγωνίστρια μία νοσηλεύτρια στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό έλαβε χώρα πριν δύο εβδομάδες, με την έμπειρη νοσηλεύτρια να καταπίνει η ίδια κατά λάθος το φάρμακο που έπρεπε να δώσει σε ασθενή.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό συνέβη σε κλινική του νοσοκομείου με 27 ασθενείς, εκ των οποίων οι 3 με πολυανθεκτικά μικρόβια, κατά τη διάρκεια απογευματινής βάρδιας, όταν εργάζονταν μόνο η έμπειρη νοσηλεύτρια με 30 χρόνια υπηρεσίας και μια ειδικευόμενη, οι οποίες «έτρεχαν και δεν έφταναν», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, η έμπειρη νοσηλεύτρια πήρε φάρμακο για να το χορηγήσει σε ασθενή και, πάνω στην ένταση της δουλειάς, το κατάπιε η ίδια.

Η ίδια είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο λίγες ημέρες μετά το συμβάν παραιτήθηκε, με τον κ. Γιαννάκο να αναφέρει ότι «με τα προσόντα που έχει αμέσως βρήκε δουλειά ως σχολική νοσηλεύτρια». «Δυστυχώς η εξουθένωση του προσωπικού, η καθημερινή πίεση της δουλειάς λόγω των σοβαρών ελλείψεων οδηγεί σε μαζικές αποχωρήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Διαβάστε επίσης:

ΕΚΠΑ: Οι πιο «επικίνδυνες» για πλημμύρες και κατολισθήσεις περιοχές της Ελλάδας – H χαρτογράφηση της κακοκαιρίας Byron

Φοινικούντα: Κόλαφος το κατηγορητήριο για τον ανιψιό – Μετά το διπλό φονικό φέρεται να μετέφερε τον δράστη στα ΚΤΕΛ

Οι πρώτες 300 υπογραφές στο ψήφισμα για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων ηγετών Μαρουάν Μπαργκούτι και Άχμαντ Σααντά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mati-mandra
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας – Αν. Αττικής: Έστω και τώρα, κάποιοι αναγνωρίζουν την υποχρέωση του κράτους

agrotes kriti 7776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς «λευκό καπνό» η συνάντηση Χατζηδάκη και Τσιάρα με τους αγρότες της Κρήτης

satti – nemo 887- new
MEDIA

«I love you baby»: Στήριξη Μαρίνας Σάττι σε Nemo για την επιστροφή του βραβείου της Eurovision λόγω… Ισραήλ

nosokoma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στο Σισμανόγλειο: Nοσηλεύτρια κατάπιε κατά λάθος το φάρμακο που έπρεπε να δώσει σε ασθενή – Ήταν σε σύγχυση, λόγω εξουθένωσης

xilary-swank-new
LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Χίλαρι Σουάνκ εναντίον θαυμάστριάς της – Τι συνέβη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 21:19
mati-mandra
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας – Αν. Αττικής: Έστω και τώρα, κάποιοι αναγνωρίζουν την υποχρέωση του κράτους

agrotes kriti 7776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς «λευκό καπνό» η συνάντηση Χατζηδάκη και Τσιάρα με τους αγρότες της Κρήτης

satti – nemo 887- new
MEDIA

«I love you baby»: Στήριξη Μαρίνας Σάττι σε Nemo για την επιστροφή του βραβείου της Eurovision λόγω… Ισραήλ

1 / 3