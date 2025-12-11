Οι πρώτες 300 υπογραφές στο ψήφισμα για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων ηγετών Μαρουάν Μπαργκούτι και Άχμαντ Σααντά

Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες (από την Τετάρτη το βράδυ) περισσότεροι από 300 ενεργοί πολίτες, μεταξύ αυτών σημαντικές προσωπικότητες του Πνεύματος και της Επιστήμης, της Ακαδημαϊκής ζωής, του Πολιτισμού και της Τέχνης, της Πολιτικής, της Αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστές και δημοσιογράφοι έχουν υπογράψει το Ψήφισμα με το οποίο ζητούν την «Ανάληψη επείγουσας δράσης προκειμένου για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων ηγετών Μαρουάν Μπαργκούτι & Άχμαντ Σααντάτ», όπως αναφέρει ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος.

Οι υπογράφοντες και υπογράφουσες ζητούν, μεταξύ των άλλων, από την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο:

• να κηρύξουν δημόσια την υποστήριξή τους για την απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργκούτι και του Άχμαντ Σααντάτ και όλων των πολιτικών κρατουμένων στις φυλακές του κράτους κατοχής.

• να αναλάβουν άμεσες διπλωματικές ενέργειες προς την κυβέρνηση του Ισραήλ στο υψηλότερο επίπεδο.

• να υποστηρίξουν διεθνείς πρωτοβουλίες εντός του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων πολυμερών φορέων που ζητούν την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτικών κρατουμένων.

• να επαναβεβαιώσουν την ιστορική θέση της Ελλάδας υπέρ της δικαιοσύνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Ταυτόχρονα, τονίζουν ότι η απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργκούτι και του Άχμαντ Σααντάτ αποτελεί κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση της ελπίδας, την προώθηση πολιτικής συμφιλίωσης και την ενίσχυση των βάσεων για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.

Καλούν τους Έλληνες πολίτες —την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και την κοινωνία— να ενεργήσουν άμεσα και αποφασιστικά στηρίζοντας αυτή την επείγουσα ανθρωπιστική και πολιτική ανάγκη.

Το πλήρες ψήφισμα για την απελευθέρωσή τους, στον σύνδεσμο ΕΔΩ

Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται και μέσω της πλατφόρμας Avaaz, εδώ:

Ανάληψη επείγουσας δράσης για την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών

«Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες που σέβονται τις πανανθρώπινες αξίες να υπογράψουν μαζικά το ψήφισμα-έκκληση για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων ηγετών Μαρουάν Μπαργκούτι & Άχμαντ Σααντάτ».

Ακολουθεί η λίστα με τα ονοματεπώνυμα και την ιδιότητα των 307 πρώτων υπογραφών:

Αθανασίου Κώστας, Μεταφραστής Αθανασίου Μαρουσώ, Ποιήτρια Αλεξανδρής Σαράντος, Μέλος του Δ.Σ. Π.Ο.Σ. ΔΕΗ Αλεξίου Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός Αλεξίου Κώστας, Μηχανολόγος Συνταξιούχος ΔΕΗ Αλεξόπουλος Απόστολος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ Αλεξοπούλου Κλεονίκη, Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ Αλούπη Χρυσαυγή, Δημοτικός Σύμβουλος Αμμανατίδου Λίτσα, π. Βουλευτής Αμπελογιάννη Βάσω, Μέλος του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ Ανδρεάδη Νόρα, Ξεναγός Ανδρέου Χρυσούλα, Τεχνολόγος ακτινολογίας -Πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Μίκη Θεοδωράκη Θεσσαλονίκης Ανδριοπούλου Ελένη, Ιδιωτική Υπάλληλος Ανδριώτη Μαρία, Ιδιωτικός Υπάλληλος Αντωνιάδης Άλκης, Πολιτικός Επιστήμονας – Υπ. Διδάκτωρ Ιστορίας Αντωνίου Παναγιώτης, Δικηγόρος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Αγ. Παρασκευής Αντωνίου Περικλής, Συνταξιούχος Ανυφαντάκη Ελένη, Δημόσιος Υπάλληλος Αργύρη Αγνή, Εκπαιδευτικός Αργυροπούλου Γαρυφαλλιά, Καθηγήτρια Αργυροπούλου Ευαγγελία, Δημοτική Υπάλληλος Βαβουλογιάννη Λεμονιά, Μηχανικός λογισμικού Βαγενά Άννα, ηθοποιός, πρώην Βουλευτής Λάρισας Βακαλοπούλου Αθηνά, Αγρότισσα Βαλαβάνη Νάντια, πρώην Βουλευτής και Υπουργός Βαμβακίδου Αθηνά, Συνταξιούχος ΟΤΕ Βασιλείου Δημήτρης, Ξενοδοχοϋπάλληλος Βλαστάκη Αργυρώ, Συνταξιούχος Βορριάς Κωνσταντίνος, Εργαζόμενος Βούλγαρη Αναστασία, Λογοτέχνις Βούρτη Αναστασία, Συνταξιούχος Βούτσης Νίκος, πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Βουτυράκη Μαρία, Φαρμακοποιός Βρεττάκος Ηλίας, π. Αντιπρόεδρος ΑΔΕΔΥ Βρυώνης Νίκος, Πολιτικός Επιστήμονας – Εκπαιδευτικός Γαβρίλης Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά – επικεφαλής παράταξης Γαλατάς Θανάσης, πρώην Πρόεδρος ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας Γαρμπής Μάρκος, Καθηγητής Δημοσίου Γάτσιος Δημήτρης, Συνταξιούχος ΟΤΕ Γελαδάς Νίκος, Καθηγητής ΕΚΠΑ Γεωργακάκης Βαγγέλης, Εκδότης Γεωργόπουλος Θύμιος, Οικονομολόγος Γεωργοπούλου Έφη, πρώην Βουλευτής Γεωργοπούλου Ιωάννα, Άνθρωπος Γιαννόπουλος Γιάννος, Γιώτη Λαμπρίνα, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ Γκιουγκής Βαγγέλης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) Γλέζος Γεώργιος, Συνταξιούχος Γλέζος Δημήτρης, Συνταξιούχος Γλέζου Αικατερίνη, Φιλόλογος Γλέζου Ευδοκία, Συνταξιούχος Γλέζου Κατερίνα, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής/Φυσικής Γλέζου Μυρσίνη, Αρχιτέκτονας Γουδέβενος Πέτρος, Συνταξιούχος Γουρλάς Νίκος, Συνδικαλιστής Γρηγορίου Πέτρος, Ιδιωτικός Υπάλληλος Δασκούλια Χριστίνα, Παιδαγωγός Δαφέρμος Ολύμπιος, Διδάκτωρ Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, πρώην Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δεληγιάννη Χριστίνα, Συνταξιούχος Δελημήτρος Κώστας, Γραμματέας Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τέως βουλευτής Δεληπέτρος Βαγγέλης, Δημοσιογράφος Δημητρίου Βαγγέλης, Ιχθυολόγος Δημούλη Φωτεινή, Εκπαιδευτικός ΣΕ ΔοκανάρηΙωαννέτα, Εκπαιδευτικός-Ψυχοθεραπεύτρια-Ποιήτρια Δούκας Γιάννης, Συνταξιούχος ΟΤΕ, π. Μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΓΣΕΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ Δρούγκας Δημοσθένης, Οδοντίατρος,πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου Ελευθεράτος Διονύσης, Δημοσιογράφος Εμμανουήλ Ανάργυρος, Ηθοποιός Ευταξιόπουλος Δημήτρης,Αρχιτέκτων Ζάγουρα Ελένη, Εκπαιδευτικός Ζάγουρα Ευγενία, Εκπαιδευτικός Ζάππα Αρετή, Συνταξιούχος Δημοσιογράφος Ζαφείρης Ανδρέας, Σκηνοθέτης Ζαχαριάς Κώστας, Γιατρός, πρώην Βουλευτής Ζερβογιάννη Παυλίνα, Συνταξιούχος Ζήβας Γιάννης, Μεταφραστής Ηλιοπούλου Παναγιώτα, MSc Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Ήσυχος Κώστας, πρ. Βουλευτής, πρ. Υπουργός Θανοπούλου – Μήτση Αργυρώ, Συνταξιούχος Θεοδωράκη Μαργαρίτα, Μουσικός Παραγωγός Θεοδωράκης-Παπαγγελίδης Άγγελος, Μουσικός-Τραγουδιστής Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα, Γενική Γραμματέας Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών εταιρειών ΘεοτοκάτουΝινέτα, Ψυχολόγος Θεοφίλου Αλκιβιάδης, Ιδιωτικός Υπάλληλος Θεοχαράκης Νίκος, Ομ. Καθ. ΕΚΠΑ Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Ιωαννίδης Ηλίας, πρώην Βουλευτής Καββαδία Αννέτα, Δημοσιογράφος Κάκος Θύμιος, Δημοσιογράφος Καλλιντεράκης Γιάννης, Ελεύθερος Επαγγελματίας Καλόγηρος Νίκος, π. Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ Καλομοίρης Γρηγόρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Καλτσώνης Δημήτρης, Πανεπιστημιακός Καλύβα Μαρία, Δημοσιογράφος Καλύβης Αλέκος, π. Αντιπρόεδρος ΓΣΕΕ Καμπαγιάννης Θανάσης, Δικηγόρος, Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κανέλης Γιώργος, Πρόεδρος του Παμμεσηνιακού Συνδέσμου Ιδιωτικών υπαλλήλων Μεσσηνίας Καραβάκος Βασίλης, Δημοσιογράφος, Δημοτικός Σύμβουλος Μεταμόρφωσης Καραβίδας Γεώργιος, Εργάτης ΟΤΑ Καραλή Αλίκη Ελένη, Φοιτήτρια Καραμανωλάκης Βαγγέλης, Ιστορικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου ΕΚΠΑ Καραμπάτος Γιώργος, Εκτελεστικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς» Καραντώνη Ακριβή, Συνταξιούχος Καραπάτη Ευδοκία, Φαρμακοποιός Καραχάλιος Γιάννης, Επιμελητής εκδόσεων Καρκασίνας Γιώργος, Μηχανικός Μεταλλείων Καρύδη-Φαράκου Ευτυχία εκπαιδευτικός, συγγραφέας ,διδάκτωρ ιστορίας του Ινστιτούτου Βαλκανικών Σπουδών της Ακαδημίας Επιστημών της Ε.Σ.Σ.Δ. Κασίμης Νίκος, πρώην Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Φιλαδέλφειας Κατούφα Ευγενία, Δημοσιογράφος Κατσανάκη Μάνια, Ψυχολόγος Κατσάνος Θανάσης, Συνταξιούχος Τραπεζοϋπάλληλος Κλαυδιανός Παύλος, Δημοσιογράφος Κλείτσας Νίκος, Συνταξιούχος ΙΚΑ, πρώην Λογιστής Κογιανού Αγγελική, Κοινωνιολόγος Κοκκίνης Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος Ελληνικού Κολοβός Γιάννης, πρώην Μέλος Διοίκησης ΑΔΕΔΥ Κορδέλη Λιάνα, Αγρότισσα Κοτσιφάκης Θέμης, πρώην Πρόεδρος της ΟΛΜΕ Κούβακα Ανθή, Εκπαιδευτικός Κούδα Λίνα, Εκπαιδευτικός Κουζής Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Κουμουνδούρου Μαρία, Συνταξιούχος Κουρή Μαρία, Ιατρός Κουρής Ευάγγελος, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Υποστήριξης του Κυπριακού αγώνα Κούστας Κώστας, Εκπαιδευτικός, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας Κούστας Κώστας, Συνταξιούχος Κριτσωτάκης Μιχάλης, π. Βουλευτής Κυδωνάκης Στέλιος, Συνταξιούχος ΟΤΕ Κωνσταντάτος Σπύρος, Εκπαιδευτικός Κωφίδου Παναγιώτα, Συνταξιούχος ΛαζαράτουΤέση, Ψυχαναλύτρια Λάσκου Μαρία, Συνταξιούχος Λατάνη Ελισάβετ, Βρεφονηπιοκόμος Λαφαζάνης Παναγιώτης, πρώην Βουλευτής και Υπουργός Λεουτσάκος Στάθης, πρώην Βουλευτής Λιακοπούλου Τόνια, Ψυχολόγος Λιάκος Αντώνης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου ΕΚΠΑ Λιερός Γιώργος, Κτηνίατρος Λίζος Πάρις, Συνταξιούχος Λίπκοβιτς Μαίρη, Εκπαιδευτικός και Συγγραφέας Λογοθέτης Στέλιος, Χημικός – Μηχανικός, πρώην Δήμαρχος Κοκκινιάς Λουκοπούλου Ζωή, Ιατρός Λουκοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός Λυμπεροπούλου Αιμιλία, Συνταξιούχος ΙΚΑ Λύχρος Γιάννης, Συνταξιούχος Γιατρός Μαγιάκης Λευτέρης, Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου Μαγκλάρας Νικόλαος, Συνταξιούχος Γιατρός Μάζη Ιωάννα Αφροδίτη, Υποψήφια Διδάκτορας Μάινας Βαγγέλης, Συνταξιούχος ΔΕΗ, πρώην μέλος του Δ. Σ. ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Μακρίδης Βασίλης, Δημοσιογράφος – Μεταφραστής Μακροζωνάρη Ελένη, Εκπαιδευτικός Μαλικούτης Γιώργος, Συνταξιούχος Μαλικούτης Γιώργος, Συνταξιούχος Ολυμπιακής Αεροπορίας Μαμπρεγιάννη Αγγελική, Συνταξιούχος Ολυμπιακής Μανδαράκα Ασπασία, Φιλόλογος / Ειδική Παιδαγωγός Μανιάτης Δημήτρης, Δημοσιογράφος Μανιός Νίκος, πρώην Βουλευτής, Γ.Γ. Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) Μαραγκουδάκη Δήμητρα, Συνταξιούχος Μαραγκουδάκης Θοδωρής, Δικηγόρος Μαρκόπουλος Αντώνης, Εκπαιδευτικός Μαρτζοπούλου Ισαβέλλα, Μαρτζοπούλου Όλγα, Συνταξιούχος Δικηγόρος Μαρώλια Ευαγγελία, Οικονομολόγος, Καλλιτέχνης Ματσούκα Αναστασία, μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Α. Μαυρογιάννης Αριστείδης, Συνταξιούχος βιολόγος Μαυροζούμης Σπύρος, Εκπαιδευτικός Μαυρομμάτη Όλγα, Εκπαιδευτικός Μαυρομμάτη Ελένη, Γιατρός Μαυρόπουλος Τάσος, Απόστρατος Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος, πρώην δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα Μαυρουδή Βάσω, Συνταξιούχος Δημοσιογράφος Μαυρώνα Μάγδα, Ιδιωτικός Υπάλληλος Μαυτογιάννη Ουρανία, Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων Μαχαίρα Χριστίνα, Αντιδήμαρχος Δήμου Χαλανδρίου Μέλλιος Χρήστος, Βιοτέχνης Μηλιός Γιάννης, Oμότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μηταφίδης Τριαντάφυλλος, Εκπαιδευτικός, Μέλος του Δ.Σ. Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) Μιχαηλίδης Γεώργιος, Δημόσιος Υπάλληλος Μουπαγιατζή Πόπη, Επιμελήτρια Εκδόσεων Μπαγγέρης Ιάσων, Ιδιωτικός Υπάλληλος – Δημοσιογράφος Μπάκα Μαρία, Κοινωνιολόγος Μπαλαούρας Μάκης, Οικονομολόγος, πρώην Βουλευτής Μπάνος Παναγιώτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος Μπασιούκας Μάρκος, Καθηγητής Μ.Ε. Μπασκώζος Γιάννης, Γιατρός Ενδοκρινολόγος, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Μπιτσάνη Βούλα, Συνταξιούχος Μπιτσάνης Ηλίας, Δημοσιογράφος Μπολονάκη Μαρία, Συνταξιούχος Ξένης Αεροπορικής Εταιρείας Μπορνόβας Μιχάλης, Χειρούργος Οδοντίατρος Μπουκάλας Παντελής, Δημοσιογράφος, Ποιητής Μπούκας Θεόδωρος, Ναυτικός Μυρίλλα Ελπίδα, Συνταξιούχος Μωραΐτης Αντώνης, Προπονητής Καλαθοσφαίρισης Νομικού Γιάννα, Εκπαιδευτικός Νταβανέλος Αντώνης, Δημοσιογράφος Ξαναλάτου Νάση, Αρχιτέκτων Οθωναίου Πόπη, Συνταξιούχος Οικονομάκος Παναγιώτης, Ψυχολόγος ΨΝΑ Οσταδημήτρης Νίκος, Μουσικός Παληγεώργος Γιώργος, Οικονομολόγος, Συγγραφέας Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πολυτεχνείο του Τορίνο της Ιταλίας Πανταζοπούλου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός Πάντος Στέφανος, Αρχιτέκτονας Παπαγεωργίου Αγγελική, Υπάλληλος Παπαγεωργίου Δέσποινα, Δημοσιογράφος Παπαδάκης Κώστας, Δικηγόρος, Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Παπαδέας Χρήστος, Συνταξιούχος πρώην Υποδιευθυντής Αεροφλότ Αεροδρομίου Αθηνών Παπαδήμας Αλκιβιάδης, Μαθηματικός, πρώην Αντιδήμαρχος Καισαριανής Παπαδομανωλάκης Παναγιώτης, Δημοσιογράφος Παπαδομιχελάκη Αλίκη, Συνταξιούχος Παπαδόπουλος Πάνος, Δημοσιογράφος Παπαδοπούλου – Τζαβέλα Νατάσα, Φιλόλογος Παπαδοπούλου Βάσω, Δημοσιογράφος Παπαιωάννου Σωτήρης, Υπάλληλος ΔΕΥΑΑ Παπακωνσταντίνου Πέτρος, Δημοσιογράφος Παπαμιχαήλ Μαρία, Εκπαιδευτικός Μουσικής Παπαστεργίου Βασίλης, Δικηγόρος Παπαστράτη Ασπασία, Εκδότρια ΠαπαστράτηςΠροκόπης,Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας στο ΠαντείουΠανεπιστημίου Παπαχρήστου Αναστασία, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ Παρασκευόπουλος Παρασκευάς, πρώην Βουλευτής Επικρατείας, Πρόεδρος του Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας Πασπαλιάρη Ελένη, Οικονομολόγος Πασχάλη Βιβή, Μέλος του Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕΔΗΝ, και του Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Περδίκης Διονύσης, Ακαδημαϊκός Ερευνητής Πετράκος Θανάσης, Μαθηματικός, πρώην Βουλευτής Πετράκος Κωνσταντίνος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πλειώνης Δημήτρης, πρ. Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Συντονισμού Κτήσεων, μέλος BDS Greece Πλουμή Ελένη, Χορογράφος Πολίτης Τάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πολυχρόνης Βασίλης, Γεωπόνος – Δημοσιογράφος Ποττάκη Ιφιγένεια, Πολιτική Σύμβουλος, μέλος BDS Greece Ποττάκη Κατερίνα, Ιδ. Υπάλληλος Πουλοπούλου Μαργαρίτα, Άνεργη Πράττης Δημήτρης, Εφοριακός, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΥ Πελοποννήσου Ραιδεστινός Γιώργος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Κέρκυρας Ράντζος Κώστας, πρώην Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Πλατυγυαλίου Αστακού Ράπτη Μαρίνα, Εκπαιδευτικός Ραχιώτης Γιάννης, Νομικός Ρίτσου Έρη, Συνταξιούχος Τραπεζικός Ροπαλίδου Αρετή, Αρχιτέκτονας Σακούτης Νίκος, Εκπαιδευτικός, Δημοτικός Σύμβουλος Πετρούπολης Σαλτού Ευαγγελία, Συνταξιούχος Δικηγόρος Σαμοΐλης Στέφανος, π. Βουλευτής Σαραντοπούλου Γιάννα, Γραφίστρια Σαράφη Λη, Ιστορικός Σαραφιανός Δημήτρης, Δικηγόρος, Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Σαρρής Γιάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΣεχάντεΑντνάν, Καθηγητής Πανεπιστημίου Σιούτη Τζένη, Δημοσιογράφος Σιούτη Τζένη, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας Σιφνιού Κλεάνθη, Εκπαιδευτικός Σιψάς Δημήτρης Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου- Νέστορος Σκαμνάκης Θανάσης, Δημοσιογράφος Σκινιώτου Κατερίνα, EducationSpecialist Σκλαβάκη Ευφροσύνη, Εφοριακός, Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΥ Πελοποννήσου Σκόνδρας – Γλέζος Βασίλης, Φοιτητής Σκόνδρας Ζαχαρίας, Συνταξιούχος Σκουδαροπούλου Ευαγγελία, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός Σκούρας Ηλίας, Γραφίστας – Ζωγράφος ΣκυλλάκοςΗλίας, Δημοσιογράφος, Μέλοςτου Journalists Network For Palaistine Greece Σμυρλάκης Γιάννης Δημοσιογράφος Σπανού Δέσποινα, Συνταξιούχος, πρώην π. Αντιπρόεδρος ΑΔΕΔΥ Σπύρου Φανή, Συνταξιούχος Βιολόγος Σταματάκη Ελένη, Δημόσιος Υπάλληλος Σταμούλης Δημήτρης, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός Σταυροπούλου Αναστασία, Δικηγόρος Αθηνών Σταυροπούλου Αναστασία, μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Α. Στεφανίδου Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός Στραβελάκης Νίκος, Πανεπιστημιακός Διδάσκων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ Στρατούλης Δημήτρης, Νομικός, πρώην Βουλευτής και Υπουργός Συγγελάκης Αριστομένης, Πανεπιστημιακός, Συγγραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ (Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα) ΣυγγελάκηςΠολυάνθης, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τασιόπουλος Γιώργος, Συνταξιούχος Δάσκαλος Τζαβέλας Γιώργος, Επαγγελματοβιοτέχνης Τζανάκος Θεοδόσης, Εκπαιδευτικός Τζουμάκας Στέφανος, πρώην Βουλευτής και Υπουργός Τόλιος Γιάννης, Διδάκτορας Οικονομικών – Ερευνητής Τόνια Παναγιώτα, Νοσοκόμα Τσάγκα Τάνια, Συνταξιούχος ΟΤΕ Τσαλιγοπούλου Αθηνά, Συνταξιούχος Τσαρμπόπουλος Γιώργος, Πρ. Υ.Α. ΟΗΕ Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πρόσφυγες Τσιαπής Δημήτρης, Αντιπρόεδρος ομοσπονδίας Ιατρικών επισκεπτών, Φαρμακευτικών και συναφών κλάδων Τσιάτσιος Θωμάς, Φοιτητής Τσιλιμπάρη Όλγα, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός Τσιριγώτης Μιχάλης, Οδηγός Τσιροπούλα Γεωργία, Ομότιμη Ερευνήτρια Τσίτσος Χρήστος, Συνταξιούχος Τσόπελας Κώστας, Συνταξιούχος Δάσκαλος Τσούκα Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Τσουκαλά Χαρά, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός Τσόχλας Νικόλαος, Συνταξιούχος ΙΚΑ Φαββατάς Δημήτρης Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας ,Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Φοντάνας Γιάννης, Εκπαιδευτικός, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων Φράγγου Θάλεια, Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Α.Σ. Ικαρίας και μέλος του Δ.Σ. της ΒΕΦ Χαιρέτη Κατερίνα, Συνταξιούχος Τραπεζικός Χαραλαμπίδου Δέσποινα, π. Αντιπρόεδρος της Βουλής Χαρίσης Γιώργος, π. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ και π. Αντιπρόεδρος ΠΟΕ ΟΤΑ Χατζηαντωνίου Μηνάς καθηγητής δια βίου μάθησης-σκηνοθέτης Χατζηγιαννούλη Κατερίνα, Ζωγράφος-Εκπαιδευτικός, Μέλος του Δ.Σ. του «Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας» Χατζηλίας Ναπολέων, Συνταξιούχος Χατζηνάκης Μανώλης, πρώην Βουλευτής και Υπουργός, Αντιπρόεδρος Φιλολογικού Συνδέσμου «Παρνασσός» Χερουβής Γιώργος, Ναυπηγός Μηχανικός Χουντής Νικόλαος, πρώην Ευρωβουλευτής και Υπουργός Χριστακάκη Αλεξάνδρα, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας ΧριστούλαΈμμυ, Επικοινωνιολόγος Χρυσαδάκος Σταύρος Γεωπόνος πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου Χρυσικόπουλος Σπύρος, Δημοσιογράφος, Ψαλτάκος Μιχάλης, Ακτινολόγος, Μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

