Αττική Οδός: Συνελήφθη ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο

Στη σύλληψη του μοτοσικλετιστή που, στην προσπάθειά του να αποφύγει έλεγχο, παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό, προχώρησαν οι Αρχές.

Το πρωί της Πέμπτης, 11/12, η Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση στην Αττική Οδό με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με σκοπό τον εντοπισμό οχημάτων που δε φέρουν κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη 28χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης από ένστολο αστυνομικό.

Και δεύτερος αστυνομικός τραυματίας – Πρόστιμο και νέα αφαίρεση άδειας στον οδηγό μοτοσικλέτας

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 28χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, χωρίς αυτή να φέρει κρατική πινακίδα κυκλοφορίας. Ο οδηγός προκειμένου να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε άλλη μοτοσικλέτα.

Μάλιστα, το σχετικό περιστατικό κατεγράφη και σε σοκαριστικό βίντεο, που ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, από τη συγκεκριμένη επικίνδυνη συμπεριφορά τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός.

Στη συνέχεια όπως διαπιστώθηκε, στις 27 Οκτωβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Καματερού είχαν αφαιρέσει την άδεια ικανότητας του 28χρονου οδηγού για χρονικό διάστημα 365 ημερών, καθώς είχε εντοπιστεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 865 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 425 ημερών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εξόρμησης που έκανε σήμερα η Τροχαία βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για στέρηση ή δυσδιάκριτες κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.ά..

Ακόμα, αφαιρέθηκαν 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, 12 άδειες κυκλοφορίας και 10 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο 28χρονος θα οδηγηθεί το πρωί της Παρασκευής, 12/12, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Πώς μπορούν οι αγρότες να κάνουν διορθώσεις – ενστάσεις για τις επιδοτήσεις

Σε εξέλιξη συνάντηση Χατζηδάκη – Τσιάρα με αγρότες από την Κρήτη

Χειροπέδες σε αγρότισσα από τη Λαμία για υποκίνηση σε βία