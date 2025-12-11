Χειροπέδες σε αγρότισσα από τη Λαμία για υποκίνηση σε βία

Χειροπέδες για υποκίνηση σε βία πέρασε η αστυνομία σε αγρότισσα από τη Λαμία.

Η αγρότισσα σε βίντεο που ανέβαζε στο Tik Tok και συγκέντρωναν χιλιάδες προβολές τοποθετούταν για το αγροτικό. Σύμφωνα με το lamiareport σε αρκετές περιπτώσεις καταφερόταν κατά δημοσιογράφων, δικαστών και πολιτικών.

«Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα αυτοί. Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή», έλεγε σε βίντεο, που έχει συγκεντρώσει 14.000 προβολές. Στο το τελευταίο βίντεο που πρόλαβε να ανεβάσει έκανε λόγο για νέο Κιλελέρ.

Θα οδηγηθεί αύριο, Παρασκευής ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας. Την υπεράσπιση της έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Δημήτριος Κρούπης και Αργυρώ Καραφέρη.

