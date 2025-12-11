Σοκαριστικό βίντεο από την Αττική Οδό: Μοτοσικλετιστής παρασέρνει τροχονόμο για να αποφύγει τον έλεγχο

Σοκ προκαλεί το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όπου ένας οδηγός μοτοσικλέτας παρασέρνει τροχονόμο στην Αττική Οδό προκειμένου να ξεφύγει τον έλεγχο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) κατά τη διάρκεια ελέγχων για μηχανές χωρίς δίπλωμα και άδεια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ενώ όλα τα οχήματα και τα δίκυκλα είχαν σταματήσει στο σήμα των τροχονόμων, αναβάτης μιας μηχανής όχι μόνο δεν ακινητοποίησε το δίκυκλο αλλά προσπάθησε και να περάσει.

Στην προσπάθειά του αυτή, μάλιστα, παρέσυρε έναν τροχονόμο, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει από το να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός συνελήφθη.

Δείτε το βίντεο:

