Άρση ασυλιας για τη Ζέττα Μακρή, μετά τη μήνυση Μαρέδη

Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε η αίτηση της άρσης ασυλίας της βουλεύτριας της ΝΔ Ζέττας Μακρή για να κριθεί στη δικαιοσύνη η μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαρέδης.

Υπέρ της άρσης ασυλίας της βουλευτού τάχθηκαν 222 βουλευτές, κατά δήλωσαν 26 βουλευτές και «παρών» 12 βουλευτές.

Την άρση της ασυλίας της ζήτησε και η ίδια η κ. Μακρή, μετά από έγκληση της οποίας, ο κ. Μαρέδης καταδικάστηκε ομόφωνα για απόπειρα εκβίασης.

