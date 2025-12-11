Άρση ασυλιας για τη Ζέττα Μακρή, μετά τη μήνυση Μαρέδη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε η αίτηση της άρσης ασυλίας της βουλεύτριας της ΝΔ Ζέττας Μακρή για να κριθεί στη δικαιοσύνη η μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαρέδης.
Υπέρ της άρσης ασυλίας της βουλευτού τάχθηκαν 222 βουλευτές, κατά δήλωσαν 26 βουλευτές και «παρών» 12 βουλευτές.
Την άρση της ασυλίας της ζήτησε και η ίδια η κ. Μακρή, μετά από έγκληση της οποίας, ο κ. Μαρέδης καταδικάστηκε ομόφωνα για απόπειρα εκβίασης.
