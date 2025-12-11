Χανιά: Δικηγόρος καταδικάστηκε για υπεξαίρεση 140.000 ευρώ από το Γενικό Νοσοκομείο

Την ενοχή του 75χρονου πρώην δικηγόρου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων, για την υπόθεση υπεξαίρεσης συνολικού ποσού άνω των 140.000 ευρώ από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο πρώην νομικός σύμβουλος κρίθηκε ένοχος καθώς εισέπραττε επί 10 χρόνια το μίσθωμα από δύο καταστήματα, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου Χανίων, χωρίς να το αποδίδει.

Το γεγονός αποκαλύφθηκε το 2020, όταν η διοίκηση του ιδρύματος εντόπισε την υπόθεση και κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Αποδέχτηκε την κατηγορία ο 75χρονος

Στην έναρξη δίκης, ο 75χρονος αποδέχθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι έχει ήδη επιστρέψει 20.000 ευρώ από το συνολικό ποσό που εισέπραττε για 10 χρόνια, ενώ δήλωσε ότι σκοπεύει να πουλήσει ακίνητο ιδιοκτησίας του, ώστε να εξοφλήσει το υπόλοιπο.

Στη δίκη κατέθεσε ως μάρτυρας και ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, ο οποίος σημείωσε: «Αντιληφθήκαμε ότι δύο ακίνητα ενοικιάζονται από επιχείρηση και ενημερωθήκαμε ότι από το 2010 μέχρι και το 2020, η εν λόγω επιχείρηση κατέθετε 1.200 ευρώ τον μήνα στον νομικό σύμβουλο του νοσοκομείου. Όταν ρωτήσαμε τον ίδιο, εκείνος παραδέχτηκε ότι εισέπραττε τα ενοίκια για τον εαυτό του».

Ο κ. Μπέας συμπλήρωσε ότι έχει καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ώστε να διερευνηθεί εάν ο κατηγορούμενος είχε κάποια συνεννόηση με εσωτερικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, ώστε να παραμείνει η υπόθεση στο σκοτάδι επί χρόνια.

