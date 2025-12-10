Πάτρα: Νέο αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Τραυματισμός 32χρονου κρατουμένου

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, όπου ένας 43χρονος Αλβανός κρατούμενος επιτέθηκε και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο έναν 32χρονο συγκρατούμενό του, προκαλώντας νέο συναγερμό στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Το επεισόδιο έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την απειλή σωφρονιστικού υπαλλήλου με αυτοσχέδιο μαχαίρι από κρατούμενο, αλλά και τον εντοπισμό οκτώ μαχαιριών κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 32χρονος τραυματίστηκε στο χέρι και στο πόδι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, έλαβε εξιτήριο καθώς τα τραύματά του δεν κρίθηκαν σοβαρά.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του νέου επεισοδίου που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανησυχητικών περιστατικών μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

