Ευρωπαϊκές μάχες με στόχο το «3 στα 3» για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Σημαντικές ευρωπαϊκές «μάχες» για το Europa και το Conference League, οι οποίες μπορούν να τους φέρουν ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση, δίνουν απόψε Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, η Λουντογκόρετς υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 19:45 σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 3, ενώ την ίδια ώρα η Σάμσουνσπορ φιλοξενεί την ΑΕΚ (Cosmote Sport 4).

Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν θα τεθούν αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ στις 22:00 με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και του Cosmote Sport 5.

Παναθηναϊκός: Κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν με το βλέμμα στα νοκ-άουτ

Εν αντιθέσει με την εγχώρια παρουσία του, όπου έχει μείνει πλέον πάρα πολύ πίσω απ’ την πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα, οέχει μία άκρως ικανοποιητική εικόνα ως τώρα στη League Phase του Europa League (με μοναδική «παραφωνία» το ματς με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς) και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο και το βράδυ της Πέμπτης (11/12, 22:00, CosmoteSports 5HD) στο κομβικό παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική.

Η πολύτιμη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς στην Καλογρέζα το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου (2-1), ανέβασε τους «πράσινους» στη 14η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς μετά από 5 αγώνες κι εφόσον ο Παναθηναϊκός φτάσει σε άλλο ένα τρίποντο -απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή κι επιθετική ομάδα- θα «σφραγίσει» την παρουσία του στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Και θα έχει πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσει την είσοδό του στην πρώτη οκτάδα της τελικής βαθμολογίας και την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Σε πρώτη φάση, ωστόσο, αυτό που προέχει για τον Παναθηναϊκό είναι το ματς με τους Τσέχους και το πώς θα φτάσει στη νίκη στο ΟΑΚΑ, κόντρα σε μία ομάδα η οποία για την ώρα είναι αήττητη στη League Phase με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες στις πρώτες 5 αγωνιστικές.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) στο «Γ. Καλαφάτης» χωρίς άλλα προβλήματα προετοιμασία του Παναθηναϊκού, έχοντας πλέον διαθέσιμο και τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στον αγώνα με την Στουρμ Γκρατς, αλλά και τον Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος ξεπέρασε απόλυτα τον μυϊκό τραυματισμό του (τράβηγμα στο δικέφαλο) κι αναμένεται να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα.

Από εκεί και πέρα ο Ισπανός τεχνικός προσανατολίζεται στην επιστροφή του 3-4-2-1, σχηματισμό που χρησιμοποίησε και στο παιχνίδι με τους Αυστριακούς πριν από δύο εβδομάδες, με τους Ίνγκι Ίνγκασον, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν κι Αχμέντ Τουμπά στην τριάδα της άμυνας, τους Μανώλη Σιώπη, Πέδρο Τσιριβέγια στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τους Ντάβιντε Καλάμπρια και Ανάς Ζαρουρί ως φουλ-μπακ. Στο «2» πίσω απ’ τον επιθετικό κορυφής (φαβορί ο Σφιντέρσκι) αναμένεται να πάρουν θέση οι Τάσος Μπακασέτας και Ματέους Τετέ.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 21 παίκτες: οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς και Πάντοβιτς.

Εκτός έμειναν οι Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος και οι Ντέσερς, Γεντβάι, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε από την UEFA ο Πορτογάλος, Αντόνιο Νόμπρε, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Νέλσον Περέιρα, Πέδρο Μαρτίνς και 4ο τον Φάμπιο Βερίσιμο. Στο VAR θα είναι ο Πορτογάλος Αντρέ Ναρκίσο και AVAR Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

ΠΑΟΚ: Στη Βουλγαρία με φόντο την οκτάδα

Με στόχο να ολοκληρώσει με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για το 2025, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη γειτονική Βουλγαρία για την αναμέτρηση κόντρα στη Λουντογκόρετς στη «Χουβεφάρμα Αρίνα» (Πέμπτη 11/12, 19:45), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

«Δυνάστης» του βουλγάρικου ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, η Λουντογκόρετς ευελπιστεί να κάνει το βήμα παραπάνω και στην Ευρώπη. Βέβαια, η σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον Ρουί Μότα να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία στα μέσα του Νοέμβρη και τον Περ Ματίας Χέγκμο να αναλαμβάνει τις τύχες της μόνιμης πρωταθλήτριας των τελευταίων ετών. Με τη θητεία του 66χρονου Νορβηγού να φέρνει χαμόγελα, μέχρι στιγμής, στη «Χουβεφάρμα Αρίνα».

Η Λουντογκόρετς έκανε αρχικά τρεις διαδοχικές νίκες για την Parva Liga, όλες με σκορ 2-0 (επί της Σεπτέμβρι εκτός, επί της Μπότεφ Βράτσα εντός και, εσχάτως, επί της Ντομπρουτζά εκτός έδρας), αλλά τη Δευτέρα (8/12) έμεινε στο 1-1 με τη Σλάβια, με αποτέλεσμα να μείνει στην τρίτη θέση με 34 βαθμούς μετά από 18 παιχνίδια, έχοντας 10 βαθμούς -αλλά και ένα ματς λιγότερο- από την πρωτοπόρο Λέφσκι Σόφιας. Παράλληλα, με τον Χέγκμο στον πάγκο της, η Λουντογκόρετς επικράτησε με 3-2 της Θέλτα την προηγούμενη αγωνιστική, φτάνοντας τους έξι βαθμούς κι αναπτερώνοντας τις ελπίδες της για είσοδο στην 24άδα. Παίκτες-κλειδιά οι μέσοι Ιβάιλο Τσότσεφ (14 γκολ, 4 ασίστ σε 30 συμμετοχές) και Πέταρ Στάνιτς (8 γκολ και 7 ασίστ σε 26 συμμετοχές), οι εξτρέμ Μπερνάρ Τεκπετέι (από 3 γκολ και ασίστ σε 24 συμμετοχές) και Κάιο Βιντάλ (2 γκολ και 4 ασίστ σε 25 συμμετοχές) και ο φορ Ιβ Έρικ Μπιλέ (5 γκολ σε 29 συμμετοχές).

Η Λέφσκι Σόφιας ήταν η τελευταία ομάδα από τη Βουλγαρία που είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και, μάλιστα, είχε… πληγώσει τον Ράζβαν Λουτσέσκου και την ομάδα του (2-0 στη Βουλγαρία, 1-1 στην Τούμπα). Βέβαια, έκτοτε έχουν αλλάξει πολλά, με τους «ασπρόμαυρους» να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και να διεκδικούν αφενός το πρωτάθλημα της Super League (στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στο φινάλε του Α’ Γύρου) αφετέρου την απευθείας πρόκρισή τους στους «16» του Europa League. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο βαθμούς παραπάνω από τη Λουντογκόρετς και βρίσκεται στην 17η θέση, παρά τις ισοπαλίες με Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-0) και Μπραν (1-1) στην Τούμπα.

Η ψυχολογία είναι σε πολύ καλά επίπεδα, ειδικά μετά την εντός έδρας νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 3-1 επί του Άρη. Η τριάδα με Αντρίγια Ζίβκοβιτς-Τάισον-Γιώργο Γιακουμάκη λειτουργεί εξαιρετικά, αν και ο 31χρονος Έλληνας φορ θα απουσιάσει, καθώς χτύπησε στο κυριακάτικο (7/12) ματς. Ερωτηματικό το αν θα επιλέξει ο Λουτσέσκου τον Φεντόρ Τσάλοφ ή τον Ανέστη Μύθου για την κορυφή της επίθεσης. Όπως και το αν θα ξεκινήσει βασικός ο προερχόμενος από τραυματισμό Γιάννης Κωνσταντέλιας ή αν θα διατηρηθεί στη θέση «10» ο Λούκα Ιβανούσετς, ενώ είναι δεδομένες οι απουσίες των Ζόαν Σάστρε, Δημήτρη Πέλκα.

Διαιτητής: Οράτιου Φέσνιτς (Ρουμανία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ (Περ Ματίας Χέγκμο): Μπονμάν, Άντερσον, Αλμέιδα, Φερντόν, Νεντιάλκοφ, Ντουάρτε, Στάνιτς, Τσότσεφ, Τεκπετέι, Βιντάλ, Μπιλέ.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

ΑΕΚ: Για το «διπλό» πρόκρισης στη Σαμψούντα

Μετά τον θρίαμβο της Φλορεντίας, η ΑΕΚ κρατάει πλέον στα χέρια της το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση του Conference League. Μπορεί να το σφραγίσει σε μία από τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, αρχής γενομένης από την Πέμπτη 11/12 (19:45, Cosmote) και τον αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ στην Σαμψούντα. Δύσκολη αποστολή, σαφώς, για την Ένωση, δυσκολότερη ακόμα κι από αυτό του «Αρτέμιο Φράνκι» όπου η Ένωση επικράτησε 1-0 της Φιορεντίνα, αλλά η ΑΕΚ βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση και θέλει να το εξαργυρώσει. Οι Τούρκοι είναι πρωτοπόροι με 10 βαθμούς στην «παρθενική» ευρωπαϊκή παρουσία στα 60 χρόνια Ιστορίας του συλλόγου. Το καλοκαίρι αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό στα play off του Europa League, ωστόσο παραμένει αήττητη και χωρίς να έχει δεχθεί γκολ στην έδρα της (0-0 με τον ΠΑΟ και δύο νίκες με 3-0 στη League Phase του Conference League).

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πιερό στο προτελευταίο ματς της League Phase. Ακόμα κι αν αποτύχει η ΑΕΚ έχει ακόμα ένα «κανονάκι» την επόμενη Πέμπτη (18/12) εναντίον της Κραϊόβα στην «OPAP Arena». Αυτή τη στιγμή ο «Δικέφαλος» έχει 7 βαθμούς, οι 10 δίνουν σίγουρη πρόκριση στα νοκ άουτ, ενώ οι 11 και με την πολύ καλή διαφορά τερμάτων της ελληνικής ομάδας (+5) ίσως αποδειχτούν αρκετοί ακόμα και για οκτάδα, άρα απευθείας πρόκριση στους «16».

Διαιτητής: Ζερεμί Πινιάρ (Γαλλία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Μπορέβκοβιτς, Φαν Ντρόινγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού, Κιλίντς, Χόλσε, Τζιφτ, Μουσάμπα, Μουαντιματζί

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Μάνταλος, Ελίασον, Γιόβιτς.

