Basketball Champions League: Πρωτιά και πρόκριση στους «16» για την ΑΕΚ, 99-88 την Πατριότι Λέβιτσε στην παράταση

Πανηγυρική πρόκριση στους «16» του Basketball Champions League πήρε η ΑΕΚ, με την Ένωση να διευρύνει στο 5-0 το αήττητο της στον 6ο όμιλο και να «κλειδώνει» την πρώτη θέση. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 99-88 στην παράταση (82-82κ.α.) της Πατριότι Λέβιτσε, για την 5η αγωνιστική και υποχρέωσαν τους Σλοβάκους στην τρίτη ήττα τους.
Με δυναμική εκκίνηση η ΑΕΚ προηγήθηκε 11-3 μόλις στο 3ο λεπτό, με τον Αρμς να σκοράρει 5 πόντους. Η Λέβιτσε αντέδρασε και με σερί 9-0 ισοφάρισε 19-19, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 27-24.
Στη δεύτερη περίοδο η ΑΕΚ προηγήθηκε ξανά 35-28, αλλά η Λέβιτσε μείωσε άμεσα σε 35-32. Η Ένωση διαμαρτυρήθηκε έντονα για τις αποφάσεις των διαιτητών, με τον τεχνικό της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, να αποβάλλεται μετά από δύο τεχνικές ποινές. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 49-47.
Στην τρίτη περίοδο η ΑΕΚ ανέβασε τη διαφορά στο +7 (54-47), αλλά ο τραυματισμός του Κρις Σίλβα έδωσε χώρο στη Λέβιτσε να πλησιάσει 61-59. Ο Μπάρτλεϊ ανέλαβε δράση και το δεκάλεπτο έκλεισε 68-63 για την ΑΕΚ.
Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τη Λέβιτσε να ισοφαρίζει 80-80 και να παίρνει προβάδισμα 80-82. Ο Μπάρτλεϊ όμως είχε τη λύση απαντώντας και στέλνοντας το ματς στην παράταση.
Στο επιπλέον πεντάλεπτο η ΑΕΚ «καθάρισε» με Γκρέι, Σίλβα και Λεκαβίτσιους, τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 17-6 και φτάνοντας τελικά στο 99-88, πανηγυρίζοντας και την πρόκριση στους «16».
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 82-82 (κ.α.), 99-88 (παρ.)
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λίζκα, Γιλμάζ, Στράουμπε
Οι συνθέσεις:
ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16 (1), Σκορδίλης 6, Κατσίβελης 7 (2), Φλιώνης 8, Λεκαβίτσιους 7 (1), Πετσάρσκι 4, Μπάρτλεϊ 22 (4), Αρμς 10 (2), Σίλβα 19
ΛΕΒΙΤΣΕ (Μάτζιν): ΜακΓκίλ 17 (1), Παζίτσκι, Γουέσον 10 (2), Ντόρσεϊ 12 (2), Μούζιτς 15, Μπογιανόβσκι 4, Κάριους 8 (2), Μαβέιν 22
