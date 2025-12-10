search
10.12.2025 23:37

Basketball Champions League: Πρωτιά και πρόκριση στους «16» για την ΑΕΚ, 99-88 την Πατριότι Λέβιτσε στην παράταση

10.12.2025 23:37
aek bcl1

Πανηγυρική πρόκριση στους «16» του Basketball Champions League πήρε η ΑΕΚ, με την Ένωση να διευρύνει στο 5-0 το αήττητο της στον 6ο όμιλο και να «κλειδώνει» την πρώτη θέση. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 99-88 στην παράταση (82-82κ.α.) της Πατριότι Λέβιτσε, για την 5η αγωνιστική και υποχρέωσαν τους Σλοβάκους στην τρίτη ήττα τους. 

Με δυναμική εκκίνηση η ΑΕΚ προηγήθηκε 11-3 μόλις στο 3ο λεπτό, με τον Αρμς να σκοράρει 5 πόντους. Η Λέβιτσε αντέδρασε και με σερί 9-0 ισοφάρισε 19-19, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 27-24.

Στη δεύτερη περίοδο η ΑΕΚ προηγήθηκε ξανά 35-28, αλλά η Λέβιτσε μείωσε άμεσα σε 35-32. Η Ένωση διαμαρτυρήθηκε έντονα για τις αποφάσεις των διαιτητών, με τον τεχνικό της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, να αποβάλλεται μετά από δύο τεχνικές ποινές. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 49-47.

Στην τρίτη περίοδο η ΑΕΚ ανέβασε τη διαφορά στο +7 (54-47), αλλά ο τραυματισμός του Κρις Σίλβα έδωσε χώρο στη Λέβιτσε να πλησιάσει 61-59. Ο Μπάρτλεϊ ανέλαβε δράση και το δεκάλεπτο έκλεισε 68-63 για την ΑΕΚ.

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τη Λέβιτσε να ισοφαρίζει 80-80 και να παίρνει προβάδισμα 80-82. Ο Μπάρτλεϊ όμως είχε τη λύση απαντώντας και στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο η ΑΕΚ «καθάρισε» με Γκρέι, Σίλβα και Λεκαβίτσιους, τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 17-6 και φτάνοντας τελικά στο 99-88, πανηγυρίζοντας και την πρόκριση στους «16».

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 82-82 (κ.α.), 99-88 (παρ.)

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λίζκα, Γιλμάζ, Στράουμπε

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16 (1), Σκορδίλης 6, Κατσίβελης 7 (2), Φλιώνης 8, Λεκαβίτσιους 7 (1), Πετσάρσκι 4, Μπάρτλεϊ 22 (4), Αρμς 10 (2), Σίλβα 19

ΛΕΒΙΤΣΕ (Μάτζιν): ΜακΓκίλ 17 (1), Παζίτσκι, Γουέσον 10 (2), Ντόρσεϊ 12 (2), Μούζιτς 15, Μπογιανόβσκι 4, Κάριους 8 (2), Μαβέιν 22

Ο Πολ Πογκμπά επενδύει στην ομάδα αγώνων καμήλας της Σαουδικής Αραβίας και στοχεύει στην «αναβάθμιση του αθλήματος»

Ταλαιπωρία για την αποστολή του Ολυμπιακού: Έπιασε πάγος στα φτερά του αεροπλάνου 

Champions League: Μεγάλο «διπλό» η Λίβερπουλ στο Μιλάνο, νίκες για Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, στην 8άδα Τότεναμ και Αταλάντα

haaland real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Πρώτη και αήττητη στους «16» η Άρσεναλ, η Σίτι «άλωσε» το Μπερναμπέου κι έβαλε στα… σχοινιά τον Αλόνσο

trump ypnos new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή μια συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους, αλλά «δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας»

fylaki agiou stefanou
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέο αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Τραυματισμός 32χρονου κρατουμένου

TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Πώς ο Τραμπ κήρυξε Ψυχρό Πόλεμο στην Ευρώπη

Morris osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Ολυμπιακό ο ΝΒΑερ Μόντε Μόρις

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

