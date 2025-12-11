Κυβερνητική ζαριά με τα μπλόκα, τα φάουλ με τους γαλάζιους βουλευτές, ο Αλέξης προς Ιθάκη μέσω… Πάτρας, η απουσία Πολάκη, η δικογραφία και ο ανασχηματισμός

Καλημέρα σας

Στο Μαξίμου τους έχουν ζώσει τα… φίδια. Τρομάζουν με την ιδέα να «περάσουν» στα αγροτικά μπλόκα και στην επόμενη εβδομάδα.

Και γι’ αυτό «φιλοτεχνούν» σχέδιο – κοινώς: ψάχνουν λεφτά να δώσουν και παράλληλα απειλούν με δικαστήρια – για να λήξουν οι κινητοποιήσεις μέχρι το σαββατοκύριακο.

Μία ακόμα γεμάτη εβδομάδα με μπλόκα θα είναι καταστροφική ποικιλοτρόπως, λένε.

Απομένει να φανεί αν η αισιοδοξία τους έχει βάση.

Παρατηρώ όμως δύο πράγματα, ένα που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος και ένα όχι:

– Με την πίεση να λειτουργεί σαν θηλιά, η κυβέρνηση βρίσκει κάποιες λύσεις, για διοχέτευση πόρων προς τους αγρότες. Ή, ακόμα και για να δοθεί ένα θετικό μήνυμα στην κοινωνία, λαμβάνονται θετικά μέτρα γενικότερα, όπως το επίδομα για τα θύματα στο Μάτι – νίκη των μπλόκων όλα αυτά.

– Αλλά όταν βλέπει κανείς να μπερδεύεται ο Γιώργος Φλωρίδης σε ένα θέμα, μόνο εκτόνωση δεν πρέπει να περιμένει – επιτέθηκε σφόδρα στους αγρότες, προκαλώντας τους. Μα, δεν βλέπει τον Άδωνι Γεωργιάδη που έχει μείνει στην άκρη και παρακολουθεί ψύχραιμα, χωρίς να μπαίνει στον καβγά;

Μία ενημέρωση, δύο φάουλ

Πάντως κάτι περίεργο συμβαίνει με το πώς (δεν) μπορούν εκεί στην κυβέρνηση να συντονίσουν τα βασικά και ουσιώδη.

Είπαν να κάνουν μία ενημέρωση των βουλευτών της ΝΔ του αγροτικού τομέα και να καλέσουν τον νέο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ακρίβεια τον προσωρινό πρόεδρο, που είναι ο γενικός διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, Γιάννης Καββαδάς.

Φάουλ πρώτο: Είναι αδόκιμο δημόσιος υπάλληλος να καλείται σε κομματική συνεδρίαση.

Φάουλ δεύτερο και κυριότερο: Δεν ξεκαθάρισαν στον άνθρωπο – ή, αν ξεκαθάρισαν είναι ακόμα χειρότερο – ότι θα έπρεπε να είναι στην ώρα του, δηλαδή από την αρχή της συνεδρίασης. Αυτός πήγε με μιάμιση ώρα καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να γίνουν ακόμα πιο έξαλλοι οι βουλευτές.

Ο μεν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας έκανε ό,τι μπορούσε δηλαδή για να ενημερωθούν οι βουλευτές και να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, ο δε Καββαδάς, καθώς και όσοι από το Μαξίμου είχαν την ευθύνη της όλης επιχείρησης, έκαναν οτιδήποτε για να αυξηθεί η ένταση και να μεγαλώσει ο εκνευρισμός στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.

Κάτι δεν πάει καλά στα γενικά επιτελεία, που έλεγε και ο Αλέκος ο Μπαλτάς, επί ΠΑΣΟΚ… «ωραία χρόνια».

Συμβολική έναρξη από Πάτρα για την Ιθάκη

Όλο και περισσότερο σχηματίζω την εντύπωση πως κάθε βήμα του Αλέξη Τσίπρα για την περίφημη «επιστροφή» είναι… μελετημένο.

Αναρωτιέμαι αν αντιλήφθηκε τη σημασία μίας επικοινωνιακής πολιτικής και, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη – αλλά σε γαλλική έκδοση – εφαρμόζει ανάλογες, κορυφαίων επαγγελματικών στάνταρ, μεθόδους.

Για παράδειγμα:

· Το περιεχόμενο και το κέντρο βάρους, που είχε το βιβλίο του (2015).

· Οι εξοντωτικές αιχμές σε πρώην στελέχη και συνεργάτες του.

· Η επίθεση σε όλες τις άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς.

· Ο περιβόητος «εξώστης», στον οποίο εξορίστηκαν οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Τώρα λοιπόν βλέπω ότι ξεκινάει τις εκδηλώσεις για την παρουσίαση της Ιθάκης στην επαρχία, από την Πάτρα – την ερχόμενη Τρίτη.

Η Πάτρα αποτέλεσε πάντοτε ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς για τον πρόεδρο Αλέξη, παρότι δεν είχε κάποιο «αρχέγονο» στοιχείο που να τον συνδέει με την περιοχή.

Αλλά το… ανακάλυψε στην πορεία. Και σχετίζεται με την διακαή προσπάθειά του να «’κληρονομήσει» και να αποτελέσει τη «συνέχεια» του Ανδρέα Παπανδρέου…

Από την Πάτρα λοιπόν (νέοι) σύντροφοι, από την Πάτρα.

Η απουσία σώζει

Η απουσία του Παύλου Πολάκη στην Κρήτη δεν επέτρεψε στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει το ενδιαφέρον που θα ,μπορούσε να αποκτήσει.

Να υπάρξει δηλαδή αντιπαράθεση απόψεων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ – να συνεχίσει αυτόνομα ή να διαχυθεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Φαίνεται ότι από τους παρόντες, όσοι είναι με την πρώην άποψη καλύφθηκαν από τις αιχμές Φάμελλου στον πρώην πρωθυπουργό και τη διαβεβαίωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει με όλες του τις δυνάμεις για ενιαίο προοδευτικό χώρο.

Οι της δεύτερης άποψης δεν είχαν λόγο, αφού δεν προκλήθηκαν άμεσα, να βγάλουν μαχαίρια ή… μαντήλια.

Διπλή η αγωνία

Με την αγωνία της νέας δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζουν στη ΝΔ αυτές τις ημέρες. Η τελευταία φημολογία κάνει λόγο για πριν τις γιορτές, αν και μέχρι προ ημερών η αίσθηση ήταν πως η ευρωπαϊκή εισαγγελία θα την αποστείλει στη Βουλή περί τα μέσα Ιανουαρίου.

Κανείς πάντως δεν ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει. Ούτε μπορεί να προβλέψει. Καθότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία κινείται με τους δικούς της ρυθμούς και με αρκετά… «στεγανό» τρόπο ως προς τις πληροφορίες που «φεύγουν».

– Αλλά, η μία αγωνία φέρνει την άλλη. Την αγωνία του ανασχηματισμού. Η δικογραφία θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το χρόνο, το εύρος και τα πρόσωπα των αλλαγών. Για προφανείς λόγους.

Γκρίνια πριν τα κάλαντα»

Όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, τόσο πυκνώνει η… μετεωρολογία της γκρίνιας. Κάτι οι αγρότες που «ζεσταίνουν» τα τρακτέρ στα μπλόκα, κάτι η ατμόσφαιρα που αποπνέει μια γενικευμένη μιζέρια, έχει αρχίσει να κόβει την όρεξη στους επιχειρηματίες της αγοράς.

Οι προσδοκίες για μια γιορτινή ανάσα στην κατανάλωση ήδη ξεφουσκώνουν, με πολλούς να φοβούνται ότι η αγορά τελικά δεν θα κινηθεί όπως είχαν ονειρευτεί – ούτε καν όπως είχαν… προσευχηθεί. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και η Black Friday, που αποδείχθηκε περισσότερο «Grey Friday», με τζίρους που δεν ανέβηκαν ούτε με… γερανό.

Συνδυάστε το τρίπτυχο «αγρότες – απογοήτευση – χαμηλή κατανάλωση» και το αποτέλεσμα είναι ένα κλίμα που κάθε άλλο παρά γιορτινό θυμίζει. Μάλλον προς τη βαρυχειμωνιά πάει, με τους εμπόρους να κοιτούν τον ουρανό – και τους τζίρους – και να ψάχνουν ένα σημάδι ότι κάτι θα αλλάξει.

Μέχρι τότε, τα κάλαντα μάλλον θα τα πουν οι γκρινιάρηδες. Και δεν θα είναι χαρούμενα.

