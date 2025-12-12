Η υπερκάλυψη του ομολόγου της AKTOR ενισχύει τον μετασχηματισμό της και σηματοδοτεί αυξημένη επενδυτική εμπιστοσύνη

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η ανταπόκριση των επενδυτών στην πρώτη ομολογιακή έκδοση της AKTOR στην ιστορία της, με τη δημόσια προσφορά των 140 εκατ. ευρώ να συγκεντρώνει συνολική ζήτηση 440,7 εκατ. ευρώ και την υπερκάλυψη να ξεπερνά το τριπλάσιο. Η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,70%, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον της αγοράς για τον όμιλο σε μια περίοδο εκτεταμένου επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών ήταν ιδιαίτερα ισχυρή: το 53,6% των ομολογιών κατανεμήθηκε σε ιδιώτες και το 46,4% σε ειδικούς επενδυτές. Η επίδοση αυτή – η οποία ξεπέρασε και τις αρχικές εκτιμήσεις για υπερκάλυψη άνω των 2,5 φορές – ερμηνεύεται από στελέχη της αγοράς ως ανάγνωση εμπιστοσύνης τόσο στην εταιρεία όσο και στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Συντονιστής κύριος ανάδοχος της έκδοσης ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στο σχήμα συμμετείχαν ως κύριοι ανάδοχοι οι Credia Bank, Optima Bank και Euroxx, και ως ανάδοχοι οι Ambrosia Capital, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια – Το νέο επιχειρηματικό αφήγημα του ομίλου

Τα 140 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό σχέδιο του ομίλου για τα επόμενα χρόνια. Όπως προβλέπει το ενημερωτικό δελτίο, ο κύριος όγκος των πόρων θα αξιοποιηθεί σε:

• εξαγορές και στρατηγικές συμπράξεις,

• επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης,

• ενεργειακά έργα και τομέα Real Estate,

ενώ περίπου 24 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

Η έκδοση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική θεμελίωσης ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου, που έχει ήδη αποτυπωθεί στο πενταετές πλάνο 2025–2030. Ο όμιλος στοχεύει σε πωλήσεις άνω των 3 δισ. ευρώ έως το 2030, με EBITDA άνω των 460 εκατ. ευρώ, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος σε δραστηριότητες πέραν της παραδοσιακής κατασκευαστικής αγοράς.

Η είσοδος στο LNGtrading αλλάζει ισορροπίες

Σημαντική θέση στη νέα στρατηγική καταλαμβάνει η είσοδος της AKTOR στο LNG trading μέσω της ATLANTIC – SEE LNG TRADE, όπου η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 60%, ενώ η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Η νέα εταιρεία έχει ήδη συνάψει μακροχρόνιες συμφωνίες για προμήθειες LNG, γεγονός που δημιουργεί νέες πηγές εσόδων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμφωνία ΔΕΠΑ–Ουκρανίας, από την οποία αναμένονται ροές εσόδων ήδη από το 2026 — εξέλιξη που, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, ενδέχεται να οδηγήσει σε αναθεώρηση προς τα πάνω του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για το 2025, η AKTOR εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα διαμορφωθεί στα 1,28 δισ. ευρώ, με EBITDA 158 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει ενσωματωθεί πλήρως η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ή η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, της οποίας η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.

Εξάρχου: «Οικοδομούμε τον νέο Όμιλο AKTOR»

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Εξάρχου χαρακτήρισε την πρώτη αυτή έξοδο στις αγορές «ορόσημο» για την ιστορία του ομίλου:

«Η υπερκάλυψη του ομολογιακού με τόσο μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον στρατηγικό μας σχεδιασμό και στο σήμερα και το αύριο της ελληνικής οικονομίας. Τα νέα κεφάλαια θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας».

Ο ίδιος τόνισε ότι ο όμιλος «οικοδομεί με συνέπεια τον νέο AKTOR», με στόχο να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό παίκτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να πολλαπλασιάσει τα οικονομικά του μεγέθη. «Η εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας μας δίνει δύναμη να ανεβάσουμε τον πήχη και να προχωρήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας μας

Επαφές Αλέξανδρου Εξάρχου στην Ουάσιγκτον για LNG και ενέργεια – Tι δήλωσε στο Bloomberg

ΕΤΑΔ: Νέα μακροχρόνια μίσθωση με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το κτίριο του Δημαρχείου