search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 06:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 00:07

Έφοδος της αστυνομίας σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Επτά συλλήψεις (Photos/Video)

12.12.2025 00:07
aspropyrgos-eksot

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10/12, σε οικισμό στον Ασπρόπυργο. Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής και σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Συλλήψεις για ρευματοκλοπές και όπλα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για – κατά περίπτωση – κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.ά..

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι,
  • καραμπίνα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 2-9-2024 από την περιοχή του Ωρωπού,
  • 18 φυσίγγια,
  • 4 ηχεία,
  • ενισχυτής,
  • διαρρηκτικά εργαλεία και
  • πλήθος κλεμμένων πινακίδων κυκλοφορίας.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.100 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση Καλογήρου: Απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της εισαγγελικής διάταξης που αποκλείει τη δολοφονία

Φοινικούντα: Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τον ρόλο του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του στη διπλή δολοφονία

Αγρότες στο μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών» έστησαν προτζέκτορα και οθόνη σε τρακτέρ για να δουν τον ΠΑΟΚ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos-bralos-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Απόδραση» ΣΥΡΙΖΑ από την εσωστρέφεια με «φόκους» στα αγροτικά – «Κινητικότητα» Τσίπρα με δήλωση υπέρ αγροτών

trump maduro venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ για πλήγματα κατά της Βενεζουέλας και νέες κυρώσεις – «Πειρατές της Καραϊβικής», αποκαλεί τις ΗΠΑ ο Μαδούρο

androulakis-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα μπλόκα το ΠΑΣΟΚ – Η αξιωματική αντιπολίτευσης… ψαρεύει στη «γαλάζια» δεξαμενή

6775066
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Πώς αναβαθμίζει την ελληνική παρουσία και τι σηματοδοτεί για την Ευρωζώνη

trump zelensky white house
ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμο σταυροδρόμι για την Ουκρανία – Τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 06:40
famellos-bralos-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Απόδραση» ΣΥΡΙΖΑ από την εσωστρέφεια με «φόκους» στα αγροτικά – «Κινητικότητα» Τσίπρα με δήλωση υπέρ αγροτών

trump maduro venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ για πλήγματα κατά της Βενεζουέλας και νέες κυρώσεις – «Πειρατές της Καραϊβικής», αποκαλεί τις ΗΠΑ ο Μαδούρο

androulakis-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα μπλόκα το ΠΑΣΟΚ – Η αξιωματική αντιπολίτευσης… ψαρεύει στη «γαλάζια» δεξαμενή

1 / 3