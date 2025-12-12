Ηράκλειο: Σύλληψη 45χρονου για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμπορία ανθρώπων

Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο έρευνας για σοβαρά αδικήματα που αφορούν εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση, βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η σύλληψη έγινε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, έπειτα από νεότερη καταγγελία 47χρονης γυναίκας, η οποία είχε αρχικά αναφερθεί από αλλοδαπές Αρχές ως πιθανό θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο προανακριτικών ενεργειών και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η 47χρονη είχε εντοπιστεί το πρωί της 28ης Νοεμβρίου σε οικία στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηρακλείου.

Κατά την πρώτη εξέτασή της, με τη συνδρομή διερμηνέα, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε έκνομη ή βίαιη πράξη σε βάρος της, με το προανακριτικό υλικό να υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το cretalive, μετά από μεταγενέστερη καταγγελία της ίδιας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου. Παράλληλα, η 47χρονη και η ανήλικη κόρη της απομακρύνθηκαν από την οικία και, με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, φιλοξενούνται προσωρινά σε δομή υγείας, ενώ τους χορηγήθηκε και παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος είχε εγκατασταθεί στην περιοχή στις αρχές Νοεμβρίου μαζί με τη γυναίκα και την κόρη της, τις οποίες φέρεται να εκμεταλλευόταν εργασιακά. Παράλληλα, κατηγορείται για πράξεις σεξουαλικής και σωματικής βίας σε βάρος της 47χρονης, μεταξύ των οποίων και στραγγαλισμό, παρουσία της ανήλικης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

