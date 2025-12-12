Πύργος: Ντελιβεράς παρέσυρε και τραυμάτισε δύο γυναίκες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) στον Πύργο, όταν ένα μηχανάκι delivery παρέσυρε δύο γυναίκες με αποτέλεσμα να τις τραυματίσει.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, οι δύο γυναίκες περπατούσαν στην οδό Καταραχίου στο ύψος της «Παιδικής Γωνιάς», όταν παρασύρθηκαν από μηχανάκι delivery.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τις δύο τραυματισμένες γυναίκες και τις μεταφέρει στο νοσοκομείο Πύργου.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πύργου.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Αποκλεισμένο από 100 τρακτέρ παραμένει το λιμάνι – Aπάντηση των αγροτών στον Μητσοτάκη: «Πρώτα να φύγουν οι αστυνομικοί από τους δρόμους» (Photos/Video)

Καβάλα: Νέο βροντερό «όχι» των κατοίκων της Θάσου στην αποθήκευση CO2 στον Πρίνο (Photos)

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 54χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας (photos)