Ελλάκτωρ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 ανακοίνωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με μικτό ποσό 0,50 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό ύψος διανομής 174,1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, το συνολικό μικτό ποσό του προσωρινού μερίσματος ανέρχεται σε 174.096.002,50 ευρώ, πριν από την παρακράτηση φόρου. Λόγω των ιδίων μετοχών της εταιρείας (2.027.000 μετοχές), το τελικό μικτό ποσό ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 0,5029277945 ευρώ.

Το προσωρινό μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Μετά την παρακράτηση, το καθαρό ποσό που θα λάβουν οι μέτοχοι ανέρχεται σε 0,4777814047 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή του δικαιώματος στο προσωρινό μέρισμα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το σχετικό δικαίωμα. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank, με τη διαμεσολάβηση των συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις αποφάσεις της ATHEXCSD.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρή πορεία για τις εισηγμένες – Στα 7,5 δισ. ευρώ η κερδοφορία στο εννεάμηνο

Συνεργασία υψηλής αξίας για τον όμιλο CSG με Υπουργείο Άμυνας χώρας της Ν.Α. Ασίας

Επίσκεψη σπουδαστών της ΑΕΝ Ασπροπύργου στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας