search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 08:39
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 06:48

Σύμβαση Hellenic Cables με DEME Offshore για καλωδιακό σύστημα στο υπεράκτιο αιολικό BC-Wind Πολωνίας

13.12.2025 06:48
Hellenic Cables aioliko parko

Σύμβαση για τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων μεταφοράς ενέργειας υπέγραψε η Hellenic Cables, σε κοινοπραξία με τη DEME Offshore, για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο BC-Wind στην Πολωνία.

Το έργο αφορά την υλοποίηση του υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος που θα μεταφέρει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το αιολικό πάρκο στο χερσαίο δίκτυο. Το BC-Wind έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 390 MW και αναπτύσσεται από την Ocean Winds, κοινοπραξία της EDP Renewables και της ENGIE με ισότιμη συμμετοχή.

Το αιολικό πάρκο χωροθετείται περίπου 23 χιλιόμετρα ανοιχτά της πολωνικής ακτής στη Βαλτική Θάλασσα και, μετά την ολοκλήρωσή του, εκτιμάται ότι θα καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες ηλεκτροδότησης περίπου 500.000 νοικοκυριών.

Η σύμβαση EPCI περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη μεταφορά, την εγκατάσταση, καθώς και τις εργασίες τερματισμού και δοκιμών περίπου 29 χιλιομέτρων υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος 275 kV, μαζί με τις προβλεπόμενες εφεδρικές ποσότητες. Το καλωδιακό σύστημα θα συνδέει τον υπεράκτιο υποσταθμό του πάρκου με το δίκτυο στην περιοχή προσαιγιάλωσης του Lubiatowo.

Η παραγωγή των καλωδίων θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο, με τον προγραμματισμό να προβλέπει την ολοκλήρωση της παραγωγής εντός του 2027.

Σε δήλωσή του, ο γενικός διευθυντής της Hellenic Cables, Κώστας Σαββάκης, ανέφερε ότι η ανάθεση του έργου BC-Wind επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της εταιρείας να υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις EPCI σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη συμβολή της στην ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και στην ενεργειακή μετάβαση της Πολωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας μας

Επαφές Αλέξανδρου Εξάρχου στην Ουάσιγκτον για LNG και ενέργεια – Tι δήλωσε στο Bloomberg

ΕΤΑΔ: Νέα μακροχρόνια μίσθωση με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το κτίριο του Δημαρχείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

embryologist_mixing_new
ΥΓΕΙΑ

«Γονίδιο του καρκίνου»: Τι αποκαλύπτει καθηγήτρια Γενετικής για τον Δανό δότη

ellaktor_new
BUSINESS

Ελλάκτωρ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

efimerides-new
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

trakter 3 new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν το κουνάνε από τα μπλόκα οι αγρότες – Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση στη Λάρισα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 08:37
tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

embryologist_mixing_new
ΥΓΕΙΑ

«Γονίδιο του καρκίνου»: Τι αποκαλύπτει καθηγήτρια Γενετικής για τον Δανό δότη

ellaktor_new
BUSINESS

Ελλάκτωρ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

1 / 3