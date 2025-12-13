Σύμβαση Hellenic Cables με DEME Offshore για καλωδιακό σύστημα στο υπεράκτιο αιολικό BC-Wind Πολωνίας

Σύμβαση για τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων μεταφοράς ενέργειας υπέγραψε η Hellenic Cables, σε κοινοπραξία με τη DEME Offshore, για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο BC-Wind στην Πολωνία.

Το έργο αφορά την υλοποίηση του υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος που θα μεταφέρει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το αιολικό πάρκο στο χερσαίο δίκτυο. Το BC-Wind έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 390 MW και αναπτύσσεται από την Ocean Winds, κοινοπραξία της EDP Renewables και της ENGIE με ισότιμη συμμετοχή.

Το αιολικό πάρκο χωροθετείται περίπου 23 χιλιόμετρα ανοιχτά της πολωνικής ακτής στη Βαλτική Θάλασσα και, μετά την ολοκλήρωσή του, εκτιμάται ότι θα καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες ηλεκτροδότησης περίπου 500.000 νοικοκυριών.

Η σύμβαση EPCI περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη μεταφορά, την εγκατάσταση, καθώς και τις εργασίες τερματισμού και δοκιμών περίπου 29 χιλιομέτρων υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος 275 kV, μαζί με τις προβλεπόμενες εφεδρικές ποσότητες. Το καλωδιακό σύστημα θα συνδέει τον υπεράκτιο υποσταθμό του πάρκου με το δίκτυο στην περιοχή προσαιγιάλωσης του Lubiatowo.

Η παραγωγή των καλωδίων θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο, με τον προγραμματισμό να προβλέπει την ολοκλήρωση της παραγωγής εντός του 2027.

Σε δήλωσή του, ο γενικός διευθυντής της Hellenic Cables, Κώστας Σαββάκης, ανέφερε ότι η ανάθεση του έργου BC-Wind επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της εταιρείας να υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις EPCI σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη συμβολή της στην ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και στην ενεργειακή μετάβαση της Πολωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας μας

Επαφές Αλέξανδρου Εξάρχου στην Ουάσιγκτον για LNG και ενέργεια – Tι δήλωσε στο Bloomberg

ΕΤΑΔ: Νέα μακροχρόνια μίσθωση με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το κτίριο του Δημαρχείου