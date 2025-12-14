Ο Μπέβερλι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ – Δεν έκανε καμία δήλωση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χαμογελαστός, αλλά χωρίς να πει… λέξη, εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ο Πάτρικ Μπέβερλι.
Ο πρώην ΝΒΑer θα περάσει ιατρικά για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς, στα 37 του χρόνια.
Ο Μπέβερλι δέχτηκε υποδοχή από λίγους οπαδούς της ομάδας, πήρε το κασκόλ της, χαμογέλασε στους φωτορεπόρτερ, αλλά δεν έκανε τη παραμικρή δήλωση, αναχωρώντας για το ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει.
