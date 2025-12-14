search
14.12.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

14.12.2025 22:25

Ο Μπέβερλι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ – Δεν έκανε καμία δήλωση

Χαμογελαστός, αλλά χωρίς να πει… λέξη, εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ο Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο πρώην ΝΒΑer θα περάσει ιατρικά για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς, στα 37 του χρόνια.

Ο Μπέβερλι δέχτηκε υποδοχή από λίγους οπαδούς της ομάδας, πήρε το κασκόλ της, χαμογέλασε στους φωτορεπόρτερ, αλλά δεν έκανε τη παραμικρή δήλωση, αναχωρώντας για το ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει.

