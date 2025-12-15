search
15.12.2025 08:10

Νέο απευθείας Ηράκλειο Τίρανα από SKYexpress ενισχύει συνδεσιμότητα Ελλάδας Βαλκανίων όλο τον χρόνο ετησίως

15.12.2025 08:10
SKY express – image

Η SKY express διευρύνει το αποτύπωμά της στα Βαλκάνια, εγκαινιάζοντας νέο απευθείας δρομολόγιο που συνδέει το Ηράκλειο με τα Τίρανα. Η γραμμή θα εξυπηρετείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ Κρήτης και Αλβανίας.

Οι πτήσεις πραγματοποιούνται με αεροσκάφη ATR 72-600, χαμηλής ηλικίας στόλου, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για περιφερειακές διασυνδέσεις, ενισχύοντας την άνεση και την αποδοτικότητα των μετακινήσεων. Με τη νέα γραμμή, η εταιρεία συμπληρώνει το ήδη υφιστάμενο δρομολόγιο Αθήνα–Τίρανα, διευρύνοντας τις επιλογές για το επιβατικό κοινό της Κρήτης.

Η σύνδεση Ηράκλειο–Τίρανα αναμένεται να ενισχύσει τις ταξιδιωτικές, οικονομικές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ενώ προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες κινητικότητας για την αλβανική κοινότητα και για την τοπική κοινωνία της Κρήτης.

Όπως επισημαίνεται από τη SKY express, το νέο δρομολόγιο εντάσσεται στη στρατηγική της για αναβάθμιση της διεθνούς συνδεσιμότητας της χώρας και ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού αερομεταφορέα. Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη του διεθνούς της δικτύου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, έως το τέλος του 2025 η SKY express θα έχει προσθέσει έξι νέους διεθνείς προορισμούς – Αμβούργο, Βερολίνο, Λυών, Τελ Αβίβ, Μαδρίτη και Λισαβόνα – ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διεθνών προορισμών της στους 27.

