Μαρινάκης στο ΕΡΤnews: Η κυβέρνηση απηύθυνε από την πρώτη στιγμή πρόταση διάλογου προς τους αγρότες

Η κυβέρνηση απηύθυνε από την πρώτη στιγμή πρόταση διάλογου προς τους αγρότες, ο οποίος δεν σταμάτησε ποτέ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών, μιλώντας στην εκπομπή Press Talk στο ΕΡΤnews.

«Η πρόταση για διάλογο απευθύνθηκε από την πρώτη στιγμή. Στην πραγματικότητα ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ. Πιο σημαντική από την ειλικρινή διάθεση για διάλογο είναι η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία μετατρέπει τα αιτήματα όταν υπάρχουν τα χρήματα, όταν υπάρχουν δυνατότητες σε πράξη», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση «έχει κάνει πράξη διαχρονικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα».

«Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες», τόνισε και σημείωσε πως όσα αιτήματα συζητηθούν για το σύνολο του πρωτογενούς τομέα και όχι μόνο για τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα θα είναι εκείνα που «δεν θα έχουν δημοσιονομικό κόστος, δεν θα επιβαρύνουν δηλαδή τους υπόλοιπους φορολογημένους».

Προσέθεσε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε απάντηση μετά από δεκαετίες σε δύο από τα μεγαλύτερα, αν όχι στα μεγαλύτερα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων: φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι όσον αφορά το ρεύμα δόθηκε μία δεκαετής λύση 2+8 χρόνια. «Αυτό το οποίο ζητάνε στην πραγματικότητα οι αγρότες είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή και μία επέκταση αυτής της ευνοϊκότερης λύσης των δύο πρώτων ετών στον χρόνο», είπε και τόνισε ότι υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «στα όρια των αντοχών και χωρίς αυτό να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και τους Έλληνες φορολογούμενους».

«Τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου σε αντίθεση με τη φιλοσοφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

«Όταν έρθει η ώρα του διαλόγου, όταν έρθουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση τους ζητάει διάλογο εδώ και πάρα πολλές ημέρες, θα προταθεί κάτι καλύτερο», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η πόρτα του πρωθυπουργού για συνάντηση «όχι μόνο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αλλά και με τους εκπροσώπους εργαζομένων είναι πάντοτε ανοιχτή».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αντίθεση με πολλούς άλλους που άγονται και φαίνονται ως οι κατ’ αποκλειστικότητα εκφραστές του κόσμου της παραγωγής, τους απαντάει με σεβασμό. Δεν μπορείς να λες ναι σε όλα μόνο και μόνο για να είσαι αρεστός», προσέθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση απαντάει ουσιαστικά.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι υπάρχουν αιτήματα που μπορούν να συζητηθούν και σε κάποια που μπορούν να βρεθούν κάποιες τεχνικές διευκόλυνσης, ωστόσο όπως είπε υπάρχουν και αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν «γιατί είναι μαξιμαλιστικά, γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά».

«Διπλασιασμός συντάξεων για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει κάποιος και τριπλασιασμό και τετραπλασιασμό. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι αρνητικός στο να πάρει ένας συνταξιούχος παραπάνω. Οι συνταξιούχοι μας, όχι μόνο οι αγρότες στερήθηκαν τα χρήματα που έχουν πληρώσει, αλλά διπλασιασμός των συντάξεων είναι μία ουτοπική απαίτηση», συμπλήρωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε μομφές για την αντιπολίτευση τονίζοντας ότι «δεν βρέθηκε ένα κόμμα. Αυτό είναι που λέμε δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση να πει από τα 30 αιτήματα, για παράδειγμα αυτά τα 10 δεν μπορούν να γίνουν».

«Δηλαδή το ζήτημα της μεταφοράς, για παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι ταυτοτικό ζήτημα. Όποιος λέει όχι στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνει ότι ήρθε η Ευρώπη και μας είπε ότι βάλτε όρια, κάντε σοβαρές μεταρρυθμίσεις όπως κάνατε σε άλλους τομείς. Η κυβέρνηση αυτή δεν έχει πρόβλημα να πει ότι όπως κατάφερε να περάσει μεγάλες αλλαγές αλλού στον ΟΠΕΚΕΠΕ άργησε», προσέθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Συμβολικό «λουκέτο» την Τρίτη στους δήμους της χώρας βάζουν οι αιρετοί

Κώστας Αρβανίτης: Να μην περάσει επαίσχυντη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, θα πλήξει ανεπανόρθωτα αγρότες και καταναλωτές

Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ