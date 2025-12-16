ANT1: Προγραμματίζει ριάλιτι πολεμικών τεχνών με αέρα «Survivor» στο ΑΝΤ1+… για αρχή

Στη «στροφή» προλαβαίνει ο ΑΝΤ1 τον ΣΚΑΪ όπως όλα δείχνουν και έχει προγραμματίσει ριάλιτι πολεμικών τεχνών σαν αντιπρόταση με διαφορετικό περιεχόμενο στο τετριμμένο «Survivor» με το οποίο θα προσπαθήσει από τη νέα χρονιά να τραβήξει κόσμο ποντάροντας στο διχαστικό στοιχείο της διάκρισης των συμμετεχόντων σε Αθηναίους και επαρχιώτες

Ο ΑΝΤ1, παρακολουθώντας τις τάσεις από καιρό κατέγραψε το διευρυνόμενο ενδιαφέρον στις τάξεις των τηλεθεατών για τον αθλητικό τομέα των πολεμικών τεχνών προσθέτοντας στο περιεχόμενο της streaming πλατφόρμας του ΑΝΤ1+ αντίστοιχα προγράμματα.

Από τις 19 Δεκεμβρίου συστήνει το πρώτο ελληνικό ριάλιτι πολεμικών τεχνών. Το «MCP Warrior» (MMA Challenge Pro Warrior) υπόσχεται ένταση, ανταγωνισμό και ακραίες δοκιμασίες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται αθλητές MMA (Mixed Martial Arts) από την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίοι ζουν κάτω από την ίδια στέγη, προπονούνται στα όριά τους και δοκιμάζονται καθημερινά όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Ο στόχος είναι ένας: η διάκριση και το χρηματικό έπαθλο.

Στην διάρκεια του προγράμματος καταγράφονται η καθημερινότητά όσων παίρνουν μέρος, οι συγκρούσεις, οι αντοχές και οι ισορροπίες μέσα και έξω από το ρινγκ.

Παρουσιαστής του νέου ριάλιτι είναι ο εμβληματικός «Survivor», Γιώργος Αγγελόπουλος.

«Δέκα κορυφαίοι παίχτες του ΜΜΑ, από διαφορετικές σχολές και διαφορετικές ζωές, διεκδικούν τον τίτλο.

Το «MCP Warrior» πραγματοποιείται στις εξοχές της Χαλκιδικής και συνδυάζει σκληρές δοκιμασίες επιβίωσης σε δάση, θάλασσα, λίμνες και βουνά με πραγματικούς Elimination Fights ΜΜΑ.

Σκληρή προπόνηση, απαιτητική καθημερινότητα, έντονη συμβίωση, συγκρούσεις και ακραίες συνθήκες σωματικής και ψυχικής πίεσης, μεταμορφώνουν κάθε συμμετέχοντα από αθλητή… σε πραγματικό Warrior», περιγράφει ο ΑΝΤ1.

Το έπαθλο για τον νικητή του «MCP Warrior» είναι διπλό: «20.000 ευρώ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF από το βασίλειο του Μπαχρέιν, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, που ανοίγει την πόρτα για μια διεθνή καριέρα στο MMA» ενημερώνει ο ΑΝΤ1 για το ριάλιτι ΜΜΑ του ΑΝΤ1+.

Το ΜΜΑ (Mixed Martial Arts) είναι ένα ολοκληρωμένο μαχητικό άθλημα που συνδυάζει τεχνικές από διάφορες πολεμικές τέχνες, προσφέροντας μια συναρπαστική και αληθινή ματιά στον κόσμο των μαχητικών τεχνών, της αντοχής και της επιβίωσης, κατατοπίζει ο ΑΝΤ1.

