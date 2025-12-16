ΔΥΠΑ: Αύριο οι πληρωμές για επίδομα ανεργίας, Δώρο Χριστουγέννων και υπόλοιπες παροχές

Αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η προπληρωμή του επιδόματος ανεργίας, του Δώρου Χριστουγέννων καθώς και των λοιπών επιδομάτων και παροχών από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην προπληρωμή:

της τακτικής επιδότησης ανεργίας

του επιδόματος εργασίας

της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας

του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων

καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας και του επιδόματος εργασίας.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου και 6 Ιανουαρίου, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr.

