search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 10:17
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

15.12.2025 10:00

Διόδια δύο ταχυτήτων στον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη με αυξήσεις έως 27% από Πρωτοχρονιά για οδηγούς

15.12.2025 10:00
diodia athina-lamia

Από την 1η Ιανουαρίου οι οδηγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις στα διόδια, αυξήσεις που δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στο εθνικό οδικό δίκτυο. Αν και σε αρκετούς αυτοκινητόδρομους οι ανατιμήσεις κινούνται σε σχετικά ήπια επίπεδα, υπάρχει ένας άξονας όπου οι μεταβολές ξεχωρίζουν τόσο σε ποσοστό όσο και σε πραγματικό κόστος: η βασική γραμμή ΑθήναΘεσσαλονίκη.

Τα αναλυτικά στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο βάρος των αυξήσεων συγκεντρώνεται στο κεντρικό τμήμα της διαδρομής, από την Πελασγία έως το Κλειδί. Σε αυτή την ενότητα του άξονα, οι ανατιμήσεις φτάνουν έως και το 27%, με τη μεσοσταθμική αύξηση να διαμορφώνεται κοντά στο 25%. Πρόκειται για ποσοστά που δύσκολα μπορούν να περάσουν ως «τεχνικές προσαρμογές», ιδίως όταν αφορούν έναν δρόμο με υψηλή και σταθερή κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, στην Πελασγία το κόστος διέλευσης αυξάνεται από 3,30 ευρώ σε 4,10 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο άνω του 24%. Στο Μοσχοχώρι, η χρέωση ανεβαίνει από 3,80 σε 4,70 ευρώ, με αύξηση που πλησιάζει το 24%. Στο Μακρυχώρι, το διόδιο αυξάνεται από 2,40 σε 3,00 ευρώ, δηλαδή κατά 25%, ενώ στη Λεπτοκαρυά η μεταβολή αγγίζει το 26,7%, με το κόστος να ανεβαίνει από 3,00 σε 3,80 ευρώ. Στο Κλειδί, τέλος, η χρέωση ανεβαίνει από 2,10 σε 2,60 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 24%.

ΔΙΟΔΙΑ-Λήψη

Αντίθετα, στους σταθμούς που βρίσκονται στα άκρα της ίδιας διαδρομής, οι αυξήσεις είναι σαφώς πιο περιορισμένες. Στις Αφίδνες, τη Θήβα και την Τραγάνα, οι ανατιμήσεις κυμαίνονται μεταξύ 3% και 5%, ενώ στη Μάλγαρα το κόστος παραμένει αμετάβλητο. Η εικόνα αυτή δημιουργεί την αίσθηση ότι οι αυξήσεις δεν κατανέμονται ισομερώς, αλλά «φορτώνονται» στο πιο κρίσιμο και αναπόφευκτο κομμάτι της διαδρομής.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο συνολικό κόστος μετακίνησης. Για να κινηθεί πλέον ένα ΙΧ από την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη, ο οδηγός θα πρέπει να καταβάλει 36,45 ευρώ σε διόδια, έναντι 32,15 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Η διαφορά των 4,3 ευρώ μεταφράζεται σε συνολική αύξηση 13,4% στο κόστος της διαδρομής, χωρίς να υπολογίζονται καύσιμα, συντήρηση και λοιπά έξοδα.

Σε μια μεμονωμένη μετακίνηση, το επιπλέον κόστος μπορεί να φαίνεται διαχειρίσιμο. Σε επαναλαμβανόμενα ταξίδια, όμως, ιδίως για επαγγελματίες οδηγούς, μεταφορικές επιχειρήσεις ή όσους μετακινούνται συχνά για εργασία, το άθροισμα γίνεται αισθητό και επιβαρύνει ουσιαστικά τον οικογενειακό ή επαγγελματικό προϋπολογισμό.

Την ίδια στιγμή, στους υπόλοιπους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας, οι αυξήσεις χαρακτηρίζονται πράγματι πιο συγκρατημένες. Σε αρκετές περιπτώσεις περιορίζονται σε μικρές αναπροσαρμογές, οι οποίες αποδίδονται στις ετήσιες προβλέψεις των συμβάσεων παραχώρησης και δύσκολα προκαλούν έντονες αντιδράσεις από μόνες τους.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα δεν διαμορφώνεται από τις ήπιες αυξήσεις, αλλά από εκείνες που συγκεντρώνονται στον βασικό κορμό των μετακινήσεων. Όταν το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στον πιο πολυσύχναστο άξονα της χώρας, η επιβάρυνση δεν μπορεί να θεωρηθεί ουδέτερη. Και όσο τα διόδια προστίθενται σε ένα ήδη αυξημένο κόστος μετακίνησης, τόσο το ερώτημα για την πραγματική αντοχή των οδηγών επανέρχεται, χωρίς εύκολες απαντήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρή πορεία για τις εισηγμένες – Στα 7,5 δισ. ευρώ η κερδοφορία στο εννεάμηνο

Συνεργασία υψηλής αξίας για τον όμιλο CSG με Υπουργείο Άμυνας χώρας της Ν.Α. Ασίας

Επίσκεψη σπουδαστών της ΑΕΝ Ασπροπύργου στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxi-dromos
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Βροχές και χιόνια φέρνουν απανωτές κακοκαιρίες τις μέρες των Χριστουγέννων

dandoulaki-leni-new
LIFESTYLE

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η μικρή Όλια από τη σειρά «Λένη» (Video)

themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων»

diodia athina-lamia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια δύο ταχυτήτων στον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη με αυξήσεις έως 27% από Πρωτοχρονιά για οδηγούς

CHATGTP
ΚΟΣΜΟΣ

Η ερώτηση που το ChatGTP αρνήθηκε κατηγορηματικά να απαντήσει – «Πρακτικά αδύνατο» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 10:17
vroxi-dromos
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Βροχές και χιόνια φέρνουν απανωτές κακοκαιρίες τις μέρες των Χριστουγέννων

dandoulaki-leni-new
LIFESTYLE

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η μικρή Όλια από τη σειρά «Λένη» (Video)

themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων»

1 / 3