16.12.2025 15:15

Το υπ. Παιδείας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το μαχαίρωμα σε σχολείο στη Κυψέλη

16.12.2025 15:15
gymnasio-kypseli

Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε πως προχωρά στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το περιστατικό με το μαχαίρωμα μαθήτριας του γυμνασίου από συμμαθήτριά της στη Κυψέλη.

Οπως αναφέρει το υπουργείο, η απόφαση πάρθηκε «προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων».

Επίσης, σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να μαχαίρωσε την 14χρονη, το υπουργείο αποφάσισε να μην τοποθετηθεί έως ότου αποφασίσει η δικαιοσύνη.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς» αναφέρει στην ανακοίνωση.

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

opekepe katigoroumenoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη- Ο ρόλος του Χιλετζάκη, του λογιστή και της συζύγου του

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Μισέλ Ομπάμα: «Με τον Μπαράκ επρόκειτο να συναντηθούμε με τους Ράινερ τη νύχτα που δολοφονήθηκαν – Μετά μάθαμε τα νέα…»

mbappe_1612_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κιλιάν Εμπαπέ: Νικητής στη δικαστική διαμάχη με την Παρί ΣΖ – Αποζημίωση-μαμούθ 61 εκατ. ευρώ από τη γαλλική ομάδα

krotos
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη – Βασισμένο στο διήγημα της Λιλής Ζωγράφου «Ο τρόμος», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

