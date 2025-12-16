Το υπ. Παιδείας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το μαχαίρωμα σε σχολείο στη Κυψέλη

Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε πως προχωρά στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το περιστατικό με το μαχαίρωμα μαθήτριας του γυμνασίου από συμμαθήτριά της στη Κυψέλη.

Οπως αναφέρει το υπουργείο, η απόφαση πάρθηκε «προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων».

Επίσης, σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να μαχαίρωσε την 14χρονη, το υπουργείο αποφάσισε να μην τοποθετηθεί έως ότου αποφασίσει η δικαιοσύνη.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς» αναφέρει στην ανακοίνωση.

