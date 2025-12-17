Διοργάνωση 2ου Χριστουγεννιάτικου Χωριού από τον Δήμο Φιλιατών

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλιατών, διοργανώνουν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Μια γιορτινή εκδήλωση αφιερωμένη στο πνεύμα των Χριστουγέννων, τη χαρά, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα φιλοξενηθεί στον χώρο της Λαϊκής αγοράς από 27 έως και 29 Δεκεμβρίου 2025 και θα περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων: έκθεση και μπαζάρ χειροποίητων αντικειμένων, συναυλία με τους μοναδικούς Alcatrash, μουσικοθεατρική παράσταση με ζογκλέρ, φωτιές και ακροβατικά, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, παραδοσιακά κεράσματα και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Ο Δήμος Φιλιατών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος καλούν όλους τους δημότες και επισκέπτες της περιοχής να συμμετάσχουν στο 2ο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, να μοιραστούν τη γιορτινή ατμόσφαιρα και να στηρίξουν τις κοινές πολιτιστικές δράσεις που ενώνουν την τοπική κοινωνία.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν όλοι οι φορείς της πόλης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

